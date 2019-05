2000 junge Chorsängerinnen

und -sänger kommen nach Luzern Von Donnerstag bis Samstag findet in der Stadt Luzern das Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival statt. Die Konzerte finden unter anderem im KKL, in der Messe und auf öffentlichen Plätzen statt – und ebenfalls auf Kursschiffen. Stefan Dähler

Ein öffentliches Konzert während des letzten Kinder- und Jugendchorfestivals 2017 in Lugano. (Bild: PD)

Gesang ist Trumpf in den nächsten Tagen in Luzern: Von Donnerstag bis Sonntag findet an mehreren Standorten in der Stadt das Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival statt. Erwartet werden rund 2000 Kinder, Jugendliche und erwachsene Begleitpersonen aus der ganzen Schweiz, wie die Organisatoren mitteilen. Dabei handelt es sich um Chormitgliedern aus Musikschulen, Kirchenchören, Musikhochschulen oder Vereinen.

Eröffnet wird das Festival am Auffahrtstag um 14.30 Uhr mit Konzerten in der Matthäuskirche, der Kirche St. Anton und im MaiHof. Der Eintritt ist frei. Weiter finden öffentliche Konzerte auf Mühlenplatz, Kornmarkt und der Treppe vor der Hofkirche von 14 bis 16 Uhr statt. Um 16.30 und 20 Uhr finden dann in der Messe Luzern zwei grosse Konzerte statt, für die Tickets benötigt werden.

Anlass findet alle zwei Jahre statt

Am Freitag und Samstag finden an den erwähnten Lokalitäten und im Südpol, in der Jesuitenkirche sowie im KKL weitere Anlässe statt. Hinzu kommen am Freitag Gesangseinlagen auf Kursschiffen zwischen Bahnhof Luzern und Lido von 9.30 bis 16.30 Uhr. Aus regionaler Sicht erwähnenswert ist der Luzerner Abend in der Messe unter der Mitwirkung der BML Talents am Freitag ab 20 Uhr. Das Abschlusskonzert findet wiederum in der Messe am Samstag um 20 Uhr statt.

Das Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival wird alle zwei Jahre durchgeführt, zuletzt 2017 in Lugano. Organisiert wird es vom gleichnamigen Verein, der von zahlreichen Musikverbänden unterstützt wird.