207 neue Wohnungen Ziegeleipark Horw: In einem Jahr soll die zweite Etappe fertig sein Kunst am Bau, Studenten-WGs und Familienwohnungen: So sieht der Ziegeleipark ab 2023 aus.

Es geht vorwärts mit den Bauarbeiten der zweiten Etappe des Ziegeleiparks, des neuen Quartiers auf dem Areal der AGZ Ziegeleien AG in Horw und Kriens. Die rund 200 Bauarbeiter auf dem Baufeld Nord feierten am Donnerstag die Aufrichte der beiden Gebäude am Ziegeleiweg.

Diese beiden Häuser sind im Rohbau fertig: Ziegeleiweg 2 bis 5. Das Gebäude zählt sechs Stockwerke und steht auf Horwer Boden. Darin enthalten sind künftig 103 Wohnungen von 1,5 bis 4,5 Zimmern. Hinzu kommen 11 Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss. Jede Wohnung verfügt über einen Wintergarten, der im Sommer als Loggia genutzt werden kann. Allen Bewohnenden dient eine riesige Dachterrasse in der obersten Etage.

Rechts das Haus Ziegeleiweg 2–5, links ein Gebäude der ersten Bauetappe. Bild: hor (Horw, 23. März 2022)

Ziegeleiweg 1: Dieses Gebäude zählt zehn Stockwerke und steht als einziges auf Krienser Boden. Darin enthalten sind 104 Wohnungen mit 1,5 bis 3,5 Zimmern sowie WG-Wohnungen mit 3 und 4 Zimmern. Schliesslich gibt es 6 Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss und ebenfalls eine Dachterrasse für alle Bewohnenden.

Das Haus Ziegeleiweg 1. Bild: hor (Kriens, 23. März 2022)

Weil sich das Haus Ziegeleiweg 1 speziell auch an Studierende richtet, bezieht die Immobilien-Anlagestiftung Turidomus als Bauherrschaft Studierende auch bei der Gestaltung mit ein. Sie hat elf Kunstschaffende der Hochschule Luzern – Kunst und Design eingeladen, die Eingangslobby, die gemeinsame Dachterrasse im 10. Stock sowie die Gemeinschaftsräume durch künstlerische Interventionen zu ergänzen. Ihre Vorschläge werden derzeit in einem zweistufigen Wettbewerb erarbeitet.

So könnte die Lobby des Ziegeleiwegs 1 dereinst aussehen. Diese wird durch künstlerische Interventionen ergänzt. Visualisierung: Nightnurse Images

Grosse Wohnungen für Horw – WGs für Kriens

Bis die ersten Mieterinnen und Mieter in der zweiten Bauetappe einziehen können, wird es noch dauern: Der Bezug ist auf Februar/März 2023 vorgesehen. Der Zeitpunkt für die Reservation einer Wohnung ist gemäss Turidomus-Medienstelle noch nicht fixiert, die Vermarktung soll aber in diesem Frühling auf der Website des Ziegeleiparks beginnen. Das Gewerbeangebot wird dort voraussichtlich ab April veröffentlicht.

So sollen die beiden Gebäude der zweiten Bauetappe dereinst aussehen, links Ziegeleiweg 1, rechts Ziegeleiweg 2–5. Visualisierung: Nightnurse Images

Schon jetzt gebe es für die 207 Wohnungen über 300 Interessenten, wobei das Interesse an den beiden Gebäuden ausgeglichen sei. «Einige Interessenten beziehen sich auf ein konkretes Gebäude und ein konkretes Stockwerk», so die Medienstelle. Die Wohnungen würden zu ortsüblichen Mietpreisen angeboten. Auf die Frage, ob bei der Mietzinsgestaltung die unterschiedlichen Steuerfüsse von Horw und Kriens berücksichtigt worden seien, schreibt die Medienstelle Folgendes: «Bei der Definition des Objektmixes wurde dies bereits berücksichtigt. Die WGs befinden sich alle auf Krienser Boden, ebenso mehrheitlich die kleineren Wohnungen.»

Oben ist die zweite Bauetappe zu erkennen mit den Häusern Ziegeleiweg 1 und 2–5, unten rechts die erste Bauetappe.

Der Ziegeleipark soll auch ein Restaurant erhalten

Die drei Häuser der ersten Etappe mit insgesamt 107 Mietwohnungen wurden vor einem Jahr fertiggestellt und sind vollvermietet. Einzig im Erdgeschoss sind noch Flächen frei. «Für die Erdgeschossnutzung direkt am Sternenriedplatz wird nach einer coronabedingten Pause noch im Frühjahr die Suche nach einem Mieter für die Gastronomieflächen starten», sagt Bauherrenvertreter Tobias Rotermund von Topik Partner AG.

Ein Teil der ersten Bauetappe im Ziegeleipark. Bild: PD/AGZ

Konkurrenz durch andere Neubauprojekte in Horw?

Wann die nächsten Etappen des Ziegeleiparks auf den Baufeldern Mitte West und Süd folgen, ist laut Rotermund noch offen. Auf dem Baufeld Mitte West werden die Hallen und Bestandesbauten unverändert und bis zur Realisation weiterer Etappen durch AGZ Ziegeleien AG und Drittmieter genutzt – etwa als Verwaltung, Lager und Showroom. Beim Baufeld Süd prüfe man derzeit die Auswirkungen der benachbarten Erweiterung des Campus Horw auf die weitere Entwicklung des AGZ-Areals. In diesem Kontext werde die nächste Etappe geplant. «Wir sind überzeugt, dass wir auf dem AGZ-Areal ein attraktives und konkurrenzfähiges Wohnungsangebot realisieren können», sagt Rotermund mit Blick auf die vielen anderen Neubauprojekte und fügt an: «Wir beobachten aber den Markt und werden die Entwicklung der weiteren Etappen entsprechend ausrichten.»