22-Jähriger rast mit 100 Sachen durch Menznau Ein Autolenker ist mit über 100km/h durch Menznau gefahren. Der 22-jährige Raser wurde von der Luzerner Polizei festgenommen.

(zim) Die Luzerner Polizei hat am Freitagabend, etwa 21.15 Uhr, einen 22-jährigen Autofahrer festgenommen. Der Schweizer fuhr mit seinem Auto auf der Wolhuserstrasse innerorts mit über 100km/h (brutto 109km/h), wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Sonntag mitteilte. Die signalisierte Geschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 50km/h.

Die Staatsanwaltschaft hat das Auto des Mannes beschlagnahmt. Ihm wurde vor Ort der Führerausweis abgenommen. Das Strassenverkehrsamt vom Kanton Luzern entscheidet über mögliche Administrativmassnahmen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.