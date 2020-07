25-Jähriger baut auf der Autobahn in Luzern einen Selbstunfall – drei Mitfahrerinnen leicht verletzt In der Nacht von Samstag auf Sonntag prallte en Auto auf der Autobahn A2 in Luzern aus bisher ungeklärten Gründen in Betonelemente. Drei Mitfahrerinnen wurden verletzt. Ein Drogenschnelltest beim Fahrer zeigte ein positives Resultat.

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich auf der Autobahn A2 in Luzern ein Selbstunfall dieses Personenwagens. Bild: Luzerner Polizei

(lil) Am Sonntag kurz vor 2.30 Uhr morgens war ein 25-jähriger Schweizer auf der Autobahn A2 durch den Reussporttunnel von Luzern her Richtung Norden. In der langgezogenen Rechtskurve im Bereich der alten Autobahnausfahrt «Reussegg» geriet das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen ins Schleudern, wie die Luzerner Polizei am Sonntagnachmittag mitteilt. Das Fahrzeug prallte gegen die Beton-Fahrbahntrennung, wurde abgewiesen und kam schliesslich quer zur Fahrrichtung zum Stillstand.

Drei Mitfahrerinnen seien beim Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren worden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Drogenschnelltest beim Fahrer zeigte ein positives Resultat.

Für die Sachverhaltsaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn wurde die Autobahn während rund sechs Stunden gesperrt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 80'000 Franken.

Es entstand ein Sachschaden von 80'000 Franken. Bild: Luzerner Polizei

Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.