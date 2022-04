2.60.- pro Mahlzeit Ukrainer erhalten weniger finanzielle Hilfe als Flüchtlinge ohne Schutzstatus S Ukrainerinnen und Ukrainer bekommen in vielen Kantonen weniger finanzielle Hilfe als Flüchtlinge ohne Schutzstatus S – auch in der Zentralschweiz. Dies zeigt eine Auswertung der «SonntagsZeitung». Und gibt selbst SVP-Nationalrat und «Asylhardliner» Andreas Glarner zu denken.

Ukrainische Kinder erhalten eine warme Mahlzeit in einem Pfadizentrum. Bild: Keystone

Am wenigsten erhält eine dreiköpfige Familie mit Schutzstatus S im Kanton Appenzell Innerrhoden – nämlich 837 Franken pro Monat. So zitiert PilatusToday den «TagesAnzeiger». Geht man davon aus, dass eine Familie monatlich 120 Franken für Hygieneartikel, Kleider und Bahntickets benötigt, bleiben 717 Franken fürs Essen. Pro Kopf sind dies täglich knapp 8 Franken oder anders gerechnet rund 2.60 Franken für eine Hauptmahlzeit.

Am meisten Geld erhalten die Geflüchteten im Kanton Basel-Stadt. Doch selbst die 1571 Franken liegen noch rund 10 bis 15 Prozent unter dem Existenzminimum für reguläre Geflüchtete und einheimische Sozialfälle.

So viel erhalten Ukrainer in der Zentralschweiz

Die Kantone können weitgehend selbst bestimmen, wie viel Geld sie den Ukrainerinnen und Ukrainern zum Leben geben. In den Kantonen Ob- und Nidwalden erhält eine ukrainische Mutter mit zwei Kindern 900 Franken pro Monat für den Grundbedarf.

In den restlichen Zentralschweizer Kantonen sind es über 1000 Franken. In Luzern sehen die Richtlinien 1071 Franken pro Monat vor, in Uri 1116. Am meisten Unterstützung gibt es in den Kantonen Schwyz und Zug mit 1209 beziehungsweise 1241 Franken für eine dreiköpfige Familie mit S-Status.

Selbst SVP-Glarner fordert höhere Beträge

Diese Beiträge für die Geflüchteten aus der Ukraine geben selbst dem Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner zu denken, der schweizweit als Verfechter einer knallharten Migrationspolitik bekannt ist. Kaufe man im Aldi oder Lidl ein, sei eine Mahlzeit für zwei Franken zwar grundsätzlich möglich. «Aber der Betrag ist tatsächlich knapp, wenn man bedenkt, dass das Geld auch noch für anderes wie zum Beispiel Windeln oder Kleider reichen muss», sagt er gegenüber dem «TagesAnzeiger».

Zeige sich nun, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer von dem Betrag nicht leben können, müsse man ihn nun anheben. Die Krux: In der Schweiz unterscheiden sich die Gesetze zwischen der regulären Sozialhilfe für Schweizer Bürger und anerkannte Geflüchtete sowie der Asylsozialhilfe mit deutlich tieferen Ansätzen. (red)