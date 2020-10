268 neue Corona-Fälle am Wochenende – so entwickeln sich die Zahlen im Kanton Luzern Im Kanton Luzern sind übers Wochenende etwas weniger Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden als in den Tagen zuvor. Die Zahl der Personen in Quarantäne stieg stark an.

Im Kanton Luzern sind am Samstag, Sonntag und Montag 268 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Das sind etwas weniger Fälle als am vergangenen Freitag (134) und Donnerstag (103).

Anzahl Coronafälle im Kanton Luzern (kumuliert) 28.9 29.9 30.9 1.10 null 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 19.10 0 500 1000 1500 2000

Die Zahl der Personen, die sich wegen Covid-19 in Spitalpflege befinden, stieg im Vergleich zum Freitag um fünf auf 18 Personen. Davon befinden sich zwei Personen auf der Intensivpflege (+1).

Zahl der Personen in Quarantäne steigt massiv

Insgesamt befinden sich im Kanton Luzern 1281 Personen in Quarantäne, das sind 479 Personen mehr als noch am Freitag. In Isolation befinden sich 754 Personen, 123 mehr als noch am Freitag.