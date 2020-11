277 neue Fälle in Luzern, vier Tote in Schwyz – so entwickeln sich die Coronazahlen in der Zentralschweiz Seit Anfang Herbst sind auch die Zentralschweizer Kantone stärker betroffen vom Coronavirus. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen zur Situation in den Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Nidwalden, Obwalden und Uri.

Altersverteilung der Todesfälle in der Zentralschweiz

Datenquellen Die Angaben stammen von den Kantonen selbst (gesammelt und publiziert vom Statistischen Amt des Kantons Zürich) und vom Bundesamt für Gesundheit (BAG). Die Quelle ist bei den Grafiken jeweils angegeben. Wegen Unterschieden in der Erfassung und Veröffentlichung kann es zu Abweichungen zwischen den Daten des Bundes und der Kantone kommen. Zu den Statistiken über die Tests: Es sind mehrere positive oder negative Tests bei derselben Person möglich. Die Regeln für den Zugang zu einem Test wurden mehrmals geändert. Seit Juni gilt, dass sich alle Personen mit Symptomen testen lassen sollen, was zu einer höheren Anzahl Tests geführt hat.

Inhaltsverzeichnis Luzern

Zug

Schwyz

Nidwalden

Obwalden

Uri

Im Kanton Luzern sind innert 24 Stunden 277 positive Coronafälle bekanntgeworden. Am Mittwoch waren es 324, am Dienstag 314. 99 Personen befinden sich in Spitalpflege (+5), davon sind 15 auf der Intensivabteilung (unverändert).

Der Kanton Zug meldet am Freitag 71 neue Coronafälle innert 24 Stunden, am Donnerstag waren es 95, am Mittwoch 72, am Dienstag 50 und am Montag 31. 30 Personen befinden sich in Spitalpflege, fünf weniger als am Vortag. Vier Personen liegen auf der Intensivabteilung.

Der Kanton Schwyz meldet am Freitag 81 neue Coronafälle, am Donnerstag waren es 107, am Mittwoch 96 und am Dienstag 97. Innert 24 Stunden sind im Kanton Schwyz vier Personen an den Folgen von Covid-19 verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 62.

In Nidwalden sind innerhalb von 24 Stunden 26 Neu-Infektionen erfasst worden, am Donnerstag waren es 18, am Mittwoch 46, am Dienstag 21 und am Montag 21. Elf Personen befinden sich in Spitalpflege, eine Person weniger als am Donnerstag, davon befinden sich drei auf der Intensivstation (+1).

Der Kanton Obwalden meldet innert 24 Stunden 32 neue Coronafälle, am Donnerstag waren es 18, am Mittwoch 13, am Dienstag 22 und am Montag 19. Elf Personen befinden sich in Spitalpflege (unverändert).

Der Kanton Uri meldet 13 positive Coronafälle innert 24 Stunden, am Donnerstag waren es 12, am Mittwoch wurden 43 innert 48 Stunden gemeldet. Sechs Personen befinden sich wegen Covid-19 in Spitalpflege.