Abstandsregeln nicht eingehalten und zu laut gefeiert: Polizei räumt vor Auffahrt Parkanlagen und stellt über 30 Bussen aus

Im Kanton Luzern stellte die Luzerner Polizei am Auffahrtstag starken Freizeitverkehr fest. Diverse Parkplätze bei Ausflugszielen waren bereits am Vormittag belegt, heisst es in einer Medienmitteilung. Aufgrund eines Unfalls um 9.45 Uhr mit drei beteiligten Fahrzeugen ohne Verletzte im Spiertunnel bei Horw auf der Autobahn A2 in Richtung Süden entstand Rückstau sowie ein Folgeunfall auf der Autobahn A14 bei Buchrain, an dem ebenfalls drei Autos beteiligt waren. Eine Person musste dabei vom Rettungsdienst ärztlich betreut werden. Ausserdem wurden zwei Fahrzeuge, die abgeändert worden waren, sichergestellt und zwecks Expertise dem Strassenverkehrsamt übergeben.