Die Luzerner Hotelfachschule wächst – «300 Studierende mehr können es dereinst sein», sagt Präsident Heinrich Meister Die internationale Hotelfachschule BHMS in Luzern ist stark gewachsen. Es gibt aber Grenzen, sagt Präsident Heinrich Meister.

Heinrich Meister

Junge Erwachsene aus China oder Indien müssen in der Stadt Luzern nicht zwingend Touristen sein. Gerade zwischen Baselstrasse und Kasernenplatz ist das Aufkommen von ausländischen Studenten hoch. Grund ist die Business & Hotel Management School (HBMS) an der Gütschstrasse. Wo früher die Mobility ihren Hauptsitz hatte, steht seit letztem Sommer der Hauptcampus der BHMS. Rund 1000 Studenten aus 86 Nationen wohnen und lernen hier. 4,5 Millionen Franken hat Heinrich Meister in den Umbau investiert. Der 67-Jährige ist Präsident der BHMS, Inhaber der Bénedict-Schulen – und verrät, warum sich junge Erwachsene aus aller Welt in Luzern auf Führungsaufgaben im Hotel- und Gastgewerbe vorbereiten.

Die Eltern Ihrer Studenten geben für drei Jahre 90'000 Franken aus. Das ist viel Geld.

Heinrich Meister: Ja, unsere Zielgruppe sind Menschen aus der höheren Mittelschicht oder aus der Oberschicht. Man muss aber bedenken, dass in den 30000 Franken pro Jahr Kost und Logis sowie der Unterricht inbegriffen sind. Im Vergleich mit anderen Schulen liegen wir im Durchschnitt. Zudem bieten wir einen Rundum-Service an.

Das heisst?

Bevor sich eine Studentin oder ein Student für uns entscheidet, empfangen wir die Eltern hier zu einem Gespräch. Und wenn der Student am Flughafen ankommt, holen wir ihn ab. Wenn die jungen Menschen hier sind, begleiten und betreuen wir sie. Ein Höhepunkt sind die Abschlussfeiern im Schweizerhof oder KKL, wo wiederum die Familien anwesend sind.

Das sind viele Flüge. Spielt denn Nachhaltigkeit gar keine Rolle?

Uns als international ausgerichtete Schule ist bewusst, dass wir hier keine Vorbildrolle einnehmen können. Der sorgfältige Umgang mit den Ressourcen spielt aber in unserem Unterricht eine Rolle. Die gewonnenen Erkenntnisse tragen die jungen Menschen nach ihrem Studium zurück in ihre Heimatländer, in denen Abfall und Sauberkeit oft kaum ein Thema sind. Indirekt tragen wir also dazu bei, dass die Sorge zur Umwelt dereinst auch in anderen Ländern vermehrt gelebt wird.

Die Dimensionen des BHMS-Campus sind beeindruckend (siehe Box). Gibt es weitere Wachstumspläne?

Wir befinden uns derzeit in der Konsolidierungsphase. Bis zu 300 Studenten mehr können es dereinst sein. Das hängt aber davon ab, ob wir weitere Räumlichkeiten in Gehdistanz finden, und ob es auch künftig genügend Praktikumsplätze gibt. Momentan sind wir in der glücklichen Lage, genügend Plätze zu haben. Auch in gehobenen Hotels – und weltweit. Das ist nicht selbstverständlich, weil jeder Student jedes Jahr ein halbjähriges Praktikum absolviert.

In einem solchen Praktikum verdient ein Student 2212 Franken im Monat. Das ist mehr als das durchschnittliche Jahreseinkommen in Indien.

Der Lohn entspricht halt Schweizer Verhältnissen. Klar, dass er in vielen Ländern attraktiv wirkt. Es ist aber nicht der einzige Punkt, der uns von der ausländischen Konkurrenz unterscheidet. Die praxisnahe Ausbildung ist generell ein Pluspunkt der Schweizer Hotelfachschulen.

Welche weiteren Argumente gibt es noch?

Die Schweiz und insbesondere Luzern geniessen gerade im Hotelmanagementsektor einen hervorragenden Ruf. Das stelle ich bei meinen regelmässigen Reisen nach Singapur, Moskau oder Mexiko immer wieder fest. Politische Stabilität, Sauberkeit, Sicherheit und die Grösse Luzerns sind weitere Vorteile. Unsere Studenten geniessen es sichtlich, in einem städtischen und doch überschaubaren Umfeld zu leben.

Als die BHMS im Juni 2016 die kantonale Anerkennung bekam, hagelte es von der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern Kritik. Wie ist Ihr Verhältnis zur lokalen Konkurrenz?

Das Verhältnis ist gut. Ich sehe uns nicht als Konkurrenten. Die Schweizerische Hotelfachschule Luzern konzentriert sich auf die Schweiz und den deutschsprachigen Raum. Wir sind international ausgerichtet und unterrichten auch hauptsächlich in Englisch. Ich finde, es hat Platz für beide Schulen.