32-jähriger Mann wird bei Arbeiten in einem Flüssigkeitstank in Reiden bewusstlos und stirbt – ein weiterer wird verletzt Auf einem Firmengelände in Reiden wollte ein Mann einen leeren Flüssigkeitstank reinigen und fiel dabei in Ohnmacht. Ein zweiter, ihm zu Hilfe eilender Mann, verlor ebenfalls das Bewusstsein. Ersterer verstarb noch vor Ort.

(pjm) Am Freitag wurde die Luzerner Polizei um kurz nach 13.15 Uhr über einen Arbeitsunfall in Reiden informiert. Wie sich herausstellte, war auf einem Firmengelände ein 32-jähriger Kosovare ohne Schutzmaske in einen leeren Flüssigkeitstank gestiegen um diesen zu reinigen. Nach kurzer Zeit wurde der Mann bewusstlos, woraufhin ein 31-jähriger Schweizer ebenfalls ohne Schutzmaske in den Tank stieg, um ihm zu helfen. Auch dieser verlor das Bewusstsein, teilte die Luzerner Polizei mit.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Wiggertal und Zofingen konnten die beiden Männer unter Atemschutz bergen. Der Kosovare verstarb noch vor Ort, der Schweizer wurde mit dem Rettungsdienst 144 ins Spital eingeliefert und konnte dieses bereits am Abend wieder verlassen.

Im Einsatz befanden sich nebst der genannten Feuerwehren und dem Rettungsdienst 144 auch die Alpine Air Ambulance, das Amtsoffizium und die Luzerner Polizei. Der genaue Unfallhergang und dessen Ursache sind unbekannt und Gegenstand laufender Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Sursee.