34 Corona-Infizierte im Kurhaus Seeblick in Weggis – ganzes Gebäude abgeschottet 19 Gäste und 15 Angestellte wurden im Kurhaus positiv auf das Coronavirus getestet. Alle Infizierten befinden sich in Isolation.

Derzeit darf niemand das Kurhaus Seeblick in Weggis verlassen. Bild: PD

Im Kurhaus Seeblick am Baumenweg in Weggis sind 34 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Davon betroffen sind 19 Gäste und 15 Mitarbeitenden. Die Infizierten befinden sich in Isolation. Wie Kurhausdirektor Edi Kurmann in einer Medienmitteilung schreibt, wurde eine erste Infektion am Freitag, 16. Oktober, entdeckt. Daraufhin wurden sämtliche Gäste und Hotelangestellte des Kurhauses Seeblick einem Covid-19-Test unterzogen und die zuständigen kantonalen Stellen informiert. Der zuständige Kurarzt Jörg Hummen wird in der Mitteilung wie folgt zitiert:

«Die infizierten Personen zeigen leichte Symptome.»

Einen schweren Krankheitsverlauf gebe es derzeit glücklicherweise nicht.

Alle betroffenen Personen und Gäste werden laut der Mitteilung «vom kurärztlichen Dienst betreut und von qualifizierten Pflegefachkräften umsorgt». Aus Sicherheitsgründen empfängt das Kurhaus Seeblick derzeit keine Besucher und keine neuen Gäste.

Direktor Edi Kurmann war am Donnerstag aufgrund der schwierigen Situation komplett ausgelastet und konnte daher keine weiteren Fragen unserer Zeitung beantworten. Auch er selber sei positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Coronavirus «trotz umfassendem Schutzkonzept»

In der Mitteilung heisst es, dass es unbekannt sei, wie das Coronavirus «trotz umfassendem Schutzkonzept» in das Kurhaus eindringen konnte. Wie genau dieses Schutzkonzept aussieht und wie strikt es umgesetzt wurde, konnte von unserer Zeitung am Donnerstag nicht in Erfahrung gebracht werden.

Derzeit werden im Hotelbetrieb und Restaurant des Kurhauses über 30 Gäste beherbergt. An den Wochenenden besuchen jeweils auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz die Einrichtung. Rund 40 Angestellte arbeiten im Betrieb, darunter viele qualifizierte Pflegefachleute.

Für seine Gäste bietet das Kurhaus Seeblick verschiedenste Pflegeleistungen sowie Routineuntersuchungen und Therapien an. So können beispielsweise Blutentnahmen mit Larborauswertungen und EKG-Untersuchungen durchgeführt sowie Diabetes-Patienten überwacht werden. Er werden zudem Nachbehandlungen nach Spitalaufenthalten und verschiedene Therapien wie zum Beispiel Physiotherapie, Atemtherapie oder verschiedene Massagen durchgeführt.

Zudem haben die Gäste Zugang zum Wellnessangebot im Nachbarhotel mit Innen- und Aussenpool, sechs Saunen, zwei Whirlpools und einem Ruheraum. Die Mahlzeiten werden mittags und abends in einem Jugendstil-Speisesaal serviert, am morgen gibts ein Frühstücksbuffet. Für vorübergehend bettlägerige Gäste gibt es auch Zimmerservice.

Das Kurhaus Seeblick ist Mitglied des Verbands Heilbäder und Kurhäuser Schweiz (HKS) und befindet sich auf der Liste der Kur- und Badekurbeiträgen verschiedener Krankenversicherer. Der Verband HKS ist Ansprechpartner rund um Gesundheitsaufenthalte in der Schweiz mit medizinischer Fachkompetenz. Rund 40 Mitglieder sind im Verband zusammengeschlossen, die sich aus Rehabilitationskliniken, Kurhäuser, Heilbäder und Gesundheitshotels zusammensetzen. Auf der Homepage des HKS heisst es:

«Die Schutzkonzepte in unseren Mitgliederbetrieben werden laufend den Forderungen vom Bund angepasst. Die Betrieben halten sich an die Vorgaben der Kantone.»

In den Jahren hat das Kurhaus Seeblick «konsequent in die Qualitätssicherung investiert und erfüllt als ISO-zertifizierter Kur- und Hotelbetrieb hohe Qualitätsstandards», heisst es in der Mitteilung. Kürzlich wurden Hotel und Kurhaus während sechs Wochen geschlossen und rundum erneuert.

Sechs Kurhotels in der Zentralschweiz führt der Verband HKS auf seiner Website auf. Dies sind neben dem Kurhaus Seeblick in Weggis auch das Kurhotel & Residenz Sonnmatt Luzern, das Ferien- und Erholungshaus Seematt in Eich, das Kurhaus am Sarnersee in Wilen/Sarnen, das Zentrum Elisabeth in Walchwil sowie das Waldhotel Health & Medical Excellence in Obbürgen auf dem Bürgenstock.