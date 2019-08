3,5 Millionen Franken für neue Gemeindeverwaltung in Entlebuch

Der Gemeinderat von Entlebuch will in der neuen Überbauung am Marktplatz Stockwerkeigentum kaufen, um dort die Gemeindeverwaltung unterzubringen. Das Stimmvolk muss am 20. Oktober an der Urne über einen Sonderkredit über 3,5 Millionen Franken abstimmen.