Für 40 Millionen: Stadt Luzern will Bushaltestellen hindernisfrei machen Im Rahmen der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes muss auch die Stadt Luzern Anlagen des öffentlichen Verkehrs hindernisfrei gestalten. Der Stadtrat beantragt dem Parlament dafür einen Kredit in der Höhe von rund 40 Millionen Franken.

Die Bushaltestelle Schönbühl wurde bereits 2016 behindertengerecht umgebaut. (Bild: Pius Amrein, 29. August 2016)

In der Stadt Luzern gibt es fast 300 Bushaltekanten. Bei den meisten davon stellt der Ein- und Ausstieg in den Bus für Menschen – wie beispielsweise Rollstuhlfahrer, betagte Personen mit Rollatoren oder Eltern mit Kinderwagen – eine Hürde dar.

Um das 2014 in Kraft getretene Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) des Bundes umzusetzen, will der Luzerner Stadtrat, wann immer möglich, bei der Umsetzung Synergien zu bestehenden oder geplanten Projekten nutzen, wie er im am Dienstag veröffentlichten Bericht und Antrag schreibt.

Eine vorzeitige Anpassung der restlichen Bushaltestellen will der Stadtrat nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit ausführen lassen – und zwar nach Priorität A, B und C gestaffelt. Der Stadtrat beantragt dem Parlament für alle Massnahmen einen Kredit von 39,69 Millionen Franken.

Der Kanton Luzern ist in der Stadt für 115 Bushaltekanten entlang der Kantonsstrassen zuständig. Er arbeitet selber ein entsprechendes Projekt aus. Die Stadt Luzern muss 175 Kanten anpassen. Als verhältnismässig bezeichnet die Stadtregierung vorerst 73 der 175 Bushaltekanten. Weitere neun Kanten sollen im Rahmen von bestehenden Projekten angepasst werden. 42 Kanten will sie gemeinsam mit geplanten Projekten zur Aufwertung des öffentlichen Raums hindernisfrei gestalten lassen.

Acht Haltestellen sind bereits hindernisfrei

Bei acht Haltekanten sei bereits heute ein autonomer Ein- und Ausstieg gewährleistet, heisst es weiter. Und eine Anpassung der verbleibenden 43 Bushaltekanten beurteilt der Stadtrat zum heutigen Zeitpunkt als «nicht machbar».

Etappen der Sanierung Priorität A Prio. B Prio. C Total Anzahl Kanten 35 25 13 73 Umgesetzt bis ca. 2025 2027 2029 2029 Kosten in Mio. Fr. 12,395 7,108 4,057 23.56 Kosten in Mio. für restl. Massnahmen 5,704 2,605 1,209 9.518 Kosten total 18,099 9,713 5,266 38.040*

Damit die 35 Haltekanten mit Priorität A bis voraussichtlich 2025, die 25 Haltestellen mit Priorität B bis 2027 und jene 13 mit Priorität C bis 2029 angepasst werden können, beinhaltet der beantragte Kredit auch eine zusätzliche Projektleitungsstelle. (sda/pd/zfo)