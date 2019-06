560 der neu gegründeten Luzerner Unternehmen sind drei Jahre später nicht mehr tätig Vier von zehn im Kanton Luzern gegründeten Unternehmen sind drei Jahre nach ihrer Gründung nicht mehr wirtschaftlich aktiv. Die tiefste Überlebenswahrscheinlichkeit haben statistisch gesehen Firmen in der Baubranche. Dies zeigen neueste Zahlen von Lustat Statistik Luzern. Sandra Peter

Im Jahr 2016 waren im Kanton Luzern noch 61,6 Prozent der 2013 neu gegründeten Unternehmen tätig. Das heisst, von den total 1460 Firmen waren drei Jahre später noch 900 wirtschaftlich aktiv. Die Überlebensrate liege leicht unter dem Schweizerischen Durchschnittswert von 61,7 Prozent, teilt Lustat Statistik Luzern am Dienstag mit. Die Überlebensraten der neu gegründeten Unternehmen seien je nach Grösse und Wirtschaftsbranche unterschiedlich.

Statistisch gesehen, weisen Unternehmen, die bei ihrer Gründung 2013 einen Beschäftigten zählten, tiefere Überlebensraten auf als jene mit zwei bis vier Beschäftigten.

Von den im Jahr 2013 neu gegründeten 1179 Unternehmen mit einem Beschäftigten waren 2016 noch 59,7 Prozent wirtschaftlich tätig, was rund 704 Unternehmen entspricht. 475 waren demnach nicht mehr aktiv. Von den Unternehmen mit zwei bis vier Beschäftigten waren nach drei Jahren noch 72,5 Prozent aktiv.

Am tiefsten sind die Überlebenschancen gemäss der Statistik für Unternehmen, die mit mehr als vier Beschäftigten starteten. Da mit 2,1 Prozent «jedoch nur ein kleiner Anteil aller neu gegründeten Unternehmen in diese Grössenklasse fiel, ist die Zahl weniger aussagekräftig», so Lustat.

Unternehmen im Gesundheits- und Sozialwesen bestehen

Hohe Überlebensraten weisen Firmen im Gesundheits- und Sozialwesen auf. 72,6 Prozent der 2013 neu gegründeten Unternehmen in diesem Bereich waren auch drei Jahre später noch aktiv. Dies entspricht 119 noch wirtschaftlich tätigen Unternehmen. Der Wert liegt gemäss Lustat «deutlich über dem kantonalen Durchschnitt» (61,6 Prozent). Überdurchschnittlich ist auch die Überlebensrate bei der Herstellung von Waren (69,8 Prozent), hier konnten sich 30 von 43 Betrieben halten. Gar bei 100 Prozent liegt die Rate im Bereich der Energieversorgung; beide 2013 gegründeten Unternehmen waren 2016 noch aktiv.

Anders sieht es bei Unternehmen in der Baubranche aus. Von den 119 gegründeten Firmen waren drei Jahre später noch 59 tätig. Rund jede zweite im Jahr 2013 gegründete Firma war 2016 somit nicht mehr aktiv. Ebenfalls tief ist die Rate im Bereich von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit 50,9 Prozent. In diesem Bereich konnten sich 28 von 55 Unternehmen während den drei Jahren halten. Tiefer als der Durchschnitt liegt die Rate auch im Bereich von Kunst, Unterhaltung und Erholung. Hier sind von 111 neu gegründeten noch 60 Firmen tätig, was 54,1 Prozent entspricht. Im Gastgewerbe waren von den 32 neu gegründeten Unternehmen im Jahr 2016 noch 19 wirtschaftlich tätig. Dies entspricht einer Rate von 59,4 Prozent.

Überlebensraten 2013 neu gegründeter Unternehmen nach Wirtschaftsart In Prozent, Kanton Luzern 2014 2015 2016 0 20 40 60 80 100 Bergbau, Steine, Erden Herstellung von Waren Energieversorgung Wasser, Entsorgung Baugewerbe Handel; Motorfahrzeuge Verkehr, Lagerei Gastgewerbe Information, Kommunikation Finanz-, Versicherungs-DL Grundstücks-, Wohnungswesen Freiberufl., wissenschaftl., techn. DL Sonstige wirtschaftliche DL Erziehung, Unterricht Gesundheits-, Sozialwesen Kunst, Unterhaltung, Erholung Sonstige DL Branche

Hauptsächlich Einzelfirmen im Dienstleistungssektor gegründet

Den grössten Anteil der neu gegründeten Unternehmen machen jeweils Einzelfirmen aus:

2016 wurden im Kanton Luzern im zweiten und dritten Sektor beispielsweise 1609 Unternehmen neu gegründet, die 2266 Beschäftigte zählten. Dies entspricht gemäss Lustat 6,7 Prozent des Gesamtbestands aller Luzerner Unternehmen in diesen beiden Sektoren. 52,9 Prozent der Unternehmen wurden als Einzelfirma gegründet. Im Durchschnitt wies ein neu gegründetes Unternehmen 2016 1,4 Beschäftigte aus.

Mit 87,7 Prozent ist der Grossteil der 2016 neu gegründeten Unternehmen im Dienstleistungssektor anzutreffen. Rund jedes fünfte neu gegründete Unternehmen ist gemäss Lustat im Bereich der «freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen» entstanden, 337 Unternehmen entfallen auf diesen Bereich. Ebenfalls hohe Zahlen weisen die Bereiche «Handel und Motorfahrzeuge» mit 202 sowie im «Gesundheits- und Sozialwesen» mit 183 neu gegründeten Firmen auf.