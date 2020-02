45-Jähriger in Sursee von einer Gruppe junger Männer zusammengeschlagen und mit Fusstritten gegen den Kopf verletzt In der Nacht auf Sonntag ist in Sursee ein Mann von Unbekannten zusammengeschlagen worden. Der 45-Jährige wurde mit Fusstritten gegen den Kopf verletzt und musste in Spital gebracht werden..

(zim) Am Sonntag, etwa 0.10 Uhr, wurde im Gebiet Herrenrain in der Stadt Sursee ein 45-jähriger Mann von Unbekannten zusammengeschlagen und mit Fusstritten gegen den Kopf verletzt. Das Opfer wurde zuvor von den unbekannten Tätern bespuckt, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft Luzern. Der Mann wurde umgehend in das Spital gebracht.

Bei den unbekannten Tätern handelt sich laut Staatsanwaltschaft um fünf bis sechs Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Einer der mutmasslichen Täter stammt vermutlich aus Sri Lanka. Die übrigen Männer sprachen Schweizerdeutsch mit Balkanakzent. Einer der mutmasslichen Täter trug eine rot-orange Daunenjacke.

Zeugenaufruf der Luzerner Polizei

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Vorfall oder zu den unbekannten Tätern machen können. Hinweise bitte direkt an Tel. 041 248 81 17.