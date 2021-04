Luzern 50 Jahre Ufschötti: Wie mit Aushubmaterial des Sonnenbergtunnels ein Freibad-Juwel gestaltet wurde Bild Stadtarchiv Der Bau des Sonnenbergtunnels vor 50 Jahren war Anlass zur Attraktivierung des linken Seeufers in Luzern – ein historischer Rückblick.

Die Ufschötti (Aufschütte) ist eines der beliebtesten Naherholungsgebiete am linken Seeufer in Luzern. Nahe beim Stadtzentrum und doch im Grünen. Mit eigenem Sandstrand, jederzeit frei und gratis zugänglich. Die grosse Wiese ist Spielplatz, Liegefläche, Treffpunkt und Grillplatz für Jung und Alt, Familien, Einzelpersonen, Gruppen.

Schon im Frühling, an den ersten wärmeren Tagen, treffen sich hier Spaziergänger, Jogger und viele mehr. Im Sommer tummeln sich auf der Ufschötti Tausende. Und während des Corona-Lockdowns wurde sie vermehrt zur nächtlichen Party-Meile für Jugendliche. Ein Idyll, auch mit negativen Begleiterscheinungen – Lärm, Littering, Alkohol im Übermass.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. Mai 2017)

60'000 Quadratmeter zusätzliche Landfläche

Ufschötti heisst das Areal, weil es tatsächlich eine Aufschüttung ist. Entstanden ist es aus dem Aushubmaterial des Sonnenbergtunnels, der von 1970 bis 1976 gebaut wurde. Mit Lastwagen und mit Zugwaggons auf den damals noch bestehenden Bahngleisen am Alpenquai wurde das aus dem Tunnel herausgesprengte und -gebohrte Steinmaterial herangeschafft, zum Teil wohl auch auf dem Seeweg mit Kähnen.

Bild Stadtarchiv

Fotos von damals zeigen, wie es in den See gekippt oder am Ufer aufgeschichtet wurde.

Bild Stadtarchiv

Bild Stadtarchiv

Rund 60'000 Quadratmeter zusätzliches Land sind so am Alpenquai entstanden. Das entspricht rund acht Fussballfeldern. Die Bewilligung zur Inanspruchnahme von Seegrund erteilte der Luzerner Regierungsrat am 25.Oktober 1971. So gesehen feiert die Ufschötti heuer ihr 50-Jahre-Jubiläum.

Das Sumpfgebiet Tribschenmoos von der Schiffswerft am Inseliquai bis zur Warteggrippe mit dem Wagner-Museum war im Zusammenhang mit den Bahnbauten schon von 1895 bis 1900 aufgeschüttet worden und erhielt damals ein geradliniges Ufer. Da die geplante Wohnüberbauung des Hinterlandes jedoch vorerst ausblieb, entwickelte es sich zu einem «hässlichen Gewirr von Lagerplätzen und Reversbauten», kritisierte der Luzerner Stadtrat später, in den 1960er-Jahren.

Am Alpenquai gab es damals auf stadteigenen Grundstücken vier meist kleine Badeanlagen, das Freibad I mit 3500 Quadratmetern Fläche, das Freibad II (8000 Quadratmeter), das Schwimmklubareal (5500 Quadratmeter) und die grosse Seebadanstalt («Zwänzgerbadi») am Standort des heutigen Motorboothafens. Das Freibad II wurde 1965 wegen des Baus der Kantonsschule Alpenquai aufgehoben. Das Freibad I wurde durch die beginnende Aufschüttung praktisch vom See abgeschnitten und ebenfalls aufgehoben. Auch das Schwimmklubareal wurde 1970 wegen der Schüttungsarbeiten für den Badebetrieb geschlossen.

Als Ersatz wurde 1967 das Strandbad Tribschen eröffnet, das bis heute weiter besteht. Es war dem Stadtrat aber von Anfang an klar, dass dies kein genügender Ersatz sein würde. Er wies schon damals darauf hin, dass mit der geplanten Umgestaltung des Alpenquais «die Erstellung eines weiteren Strandbades mit dem Vorteil der grösseren Stadtnähe vorgesehen ist».

«Zwänzgerbadi»: Alternative zum nobleren Seebad am Nationalquai

Von den alten Badeanlagen blieb somit vorerst einzig die «Zwänzgerbadi» bestehen. Von dieser Anlage existieren viele Fotos. Sie war ein Kastenbad im See, ähnlich der Seebadi auf der anderen Seeseite am Nationalquai, die 1885 erbaut wurde und heute noch existiert.

Bild Stadtarchiv

Die «Zwänzgerbadi» entstand 1903 nach Plänen von Architekten Othmar Schnyder, der gleichzeitig Baudirektor der Stadt Luzern war. 879 Unterzeichnende hatten ihren Bau 1901 mit einer Initiative vom Stadtrat verlangt. Sie war ein Holzbau im Schweizerhausstil, geschmückt mit Blumen, unterteilt in ein Frauen- und ein Männerbad. Das 42,4 Meter breite und 30,8 Meter lange Badegebäude stand auf Eisenpfählen und einem Eisenrost im See. Man erreichte es über zwei 20 Meter lange Brücken vom Alpenquai her.

Das Volk gab ihm den Namen «Zwänzgerbadi», im Gegensatz zur nobleren «Föfzgerbadi» am Nationalquai. Am frühen Morgen und abends ab halb sieben Uhr sowie am Sonntagvormittag galt freier Eintritt. 1977 musste auch die rege benutzte «Zwänzgerbadi» der Aufschüttung und dem geplanten Motorboothafen weichen. Wer genau hinschaut, erkennt an der Ufermauer des Hafens heute noch die Stirn-Ausbuchtungen der einstigen Badestege.

Vorsichtige Schritte im Sand. Links die «Zwänzgerbadi», rechts die in Gang befindlichen Aufschüttungsarbeiten für die Ufschötti. Bild Stadtarchiv

Schon der städtische Richtplan von 1969 sah die Gestaltung der Alpenquai-Aufschüttung zu einem öffentlichen Seepark mit der Möglichkeit zum Ausbau als «Strand- und Gartenbad» vor. Am 1. Februar 1970 bewilligten die Stadtluzerner Stimmberechtigten einen Kredit von 1,22 Millionen Franken für die Detailprojektierung und die erste Ausführungsphase, darunter Schüttungen und Uferbefestigungen im Bereich des technischen Sporns und der geplanten Seepark- und Badeanlagen.

Am 25. August 1971 verlangten 700 Personen mit einer Petition vom Stadtrat, dass der Badebetrieb «so lange wie möglich aufrechterhalten wird und anschliessend an anderer Stelle wieder ersteht». Es wurde also auch während der Aufschüttungsarbeiten am Alpenquai gebadet. Die Wasserqualität sei gut, teilte der Stadtrat im Oktober 1971 mit: «Der Badebetrieb kann deshalb auch nächstes Jahr aufrechterhalten werden.» Er warnte gleichzeitig: Die Errichtung einer provisorischen Badeanlage mitten in einer Baustelle wäre «mit grossen Schwierigkeiten und Kosten verbunden». Es bräuchte WCs und Abschrankungen. Badende könnten Bauarbeiten behindern.

Schlamm und Vandalenakte

Im Dezember 1972 versicherte der Stadtrat erneut, er werde den Badebetrieb weiterhin «so lange wie möglich aufrechterhalten und Provisorien der Benutzenden und der dortigen Sportvereine laufend anpassen». Die Situation für die sporttreibenden Kanuten, Ruderer, Wildwasserfahrer, Motorbootklubs, Rettungsschwimmer und Fischer am Alpenquai war allerdings nicht einfach. Schlamm und Vandalenakte behinderten ihre Tätigkeiten. Wegen der Lastwagentransport aus dem Sonnenberg kam es auch vermehrt zu Verkehrsüberlastungen und teils gefährlichen Situationen.

1976/77 war die Schüttung sechs Jahre nach Beginn in grossen Teilen abgeschlossen. Rund 300000 Kubikmeter Aufschüttmaterial, grösstenteils aus dem Autobahntunnel Sonnenberg waren dafür verwendet worden. 1,6 Millionen Franken bezahlte die Stadt für die Ausgestaltung der Schüttung zu einem Grünpark mit Rasen, Bäumen, Wegen und Sitzbänken, plus einen 150 Meter langen flachen Sandstrand, der allmählich in den See überleitet. Die anstelle der «Zwänzgerbadi» errichtete Bootshalle mit dem übergrünten Dach («Apothekergärtli») entstand später und wurde privat realisiert.

Die Hoffnungen in die Verschönerung des linken Seeufers durch eine attraktive Gestaltung der Aufschüttung waren gross. Der Ausbau des vorderen Alpenquais zu einer öffentlichen Grünanlage mit Strand- und Gartenbad bilde «das Juwel in der Kette der geplanten Sanierungsmassnahmen am linken Seeufer», hiess es damals. Damit könne die seit Jahrzehnten geforderte Aufwertung dieses Ufers entscheidend vorangetrieben werden. Diese ist nicht abgeschlossen. Immer wieder tauchen Ideen auf, wie der Alpenquai zusätzlich attraktiviert werden kann, letztmals 2019 und 2020 bei der Testplanung der Stadt zur Aufwertung des Alpenquais in eine «grüne Fuss- und Veloachse».

Auf der Ufschötti sollte es ein geheiztes Schwimmbecken geben

Die ursprünglichen Pläne des Luzerner Stadtrats sahen vor, auf dem Gelände der Ufschötti ein Strandbad oder ein Gartenbad mit beheizten Schwimmbecken zu errichten. Dafür wurde mit Kosten von 3,8 Millionen Franken gerechnet. 1976, als die Aufschüttung weitgehend beendet war, kam das Anliegen vors Volk.

Die Ufschötti am 30. Oktober 1974, schon weit fortgeschritten. Vorne die damals noch im Vollbetrieb stehende «Zwänzgerbadi». Bild Stadtarchiv (Fotograf Alfred R. Wepf, Luzerner Tagblatt)

Der Abstimmungskampf wurde mit harten Bandagen geführt. «Warum ein landschaftliches Bijou im Zentrum der Stadt einzäunen und damit die ungezwungen, ferienhafte Atmosphäre zerstören, die wir im Interesse der Wohnlichkeit so nötig hätten?», kritisierten Grossrat Werner Kölliker und Grossstadtrat Hansruedi Täschler, zwei führende Gegner eines Strand- oder Gartenbads. «Warum sollen Arbeiter und Angestellte, die bis anhin am zentral gelegenen Alpenquai über die Mittagspause oder nach Feierabend eine halbe Stunde gratis baden konnten, nun 3 Franken dafür bezahlen oder aber in ein Freibad in einem Aussenquartier ausweichen? Ist das sozial? ... Warum noch eine perfekte Badeanstalt mehr? Die junge Generation und viele Junggebliebene lieben zu Recht Unkompliziertheit und Natürlichkeit.»

Teures Eintrittsgeld für «übermoderne Badeanlage»?

In der konservativen Tageszeitung «Vaterland» schrieb ein Kommentator: «Mit der Aufschüttung hat der Alpenquai ein neues Gesicht bekommen: ein sehr sympathisches! Mitten in der Stadt erhalten wir eine landschaftlich reizvolle Halbinsel. Aber kaum haben wir wieder einmal ein Stücklein freies Ufer, so muss das sofort wieder eingezäunt und für 3,8 Millionen Franken mit Bauten versehen werden.» Die neu entstandene Ufschötti sei ein Ort, wo man «nach Herzenslust gleichzeitig schwimmen und spazieren, sonnenbaden und herumrennen» könne, «wo Ausländer und Einheimische, Spaziergänger und Badegäste sich unbekümmert mischen».

Am 8. Juni 1976 hiess es im liberalen Tagblatt: «Sind wir eigentlich so sicher, dass künftige Generationen uns überhaupt danken würden für eine so pompöse Badeanlage, wie sie geplant ist? Wenn man die heutigen Jungen beobachtet, wie sie in ihren Bluejeans zufrieden an den Ufern sitzen, kann man sich nicht vorstellen, dass die gleichen Leute später einmal mit ihren eigenen Familien bereit sind, teures Eintrittsgeld und hohe Steuern für eine übermoderne Badeanlage zu bezahlen. Im Gegenteil, sieht es doch heute fast so aus, dass in Zukunft das einfachere Leben wieder angestrebt wird.»

Auch die Befürworter meldeten sich zu Wort, etwa so: «Auch ein Freibad muss abgeschirmt und beaufsichtigt werden, auch ein Freibad ist nicht einfach offen für jedermann, denn schon jetzt ist die Aufschüttung zu einem Hundetummelplatz geworden und zu einem Paradies für Töfflibuben und allerlei Liebespärchen…»

Bevölkerung lehnte Gartenbad und Strandbad klar ab

Am 13. Juni 1976 lehnten die Stimmberechtigten der Stadt Luzern sowohl ein Strandbad als auch ein Gartenbad mit geheizten Schwimmbecken am Alpenquai klar ab, das Strandbad mit 66 Prozent Nein-Stimmen, das Schwimmbad gar mit 77 Prozent Nein-Stimmen. Die Ufschötti wurde somit zu dem, was sie heute ist: ein Gratis-Strandbad mit nur der allernötigsten Infrastruktur.

Schon früh aber gab es Kritik an unschönen Begleiterscheinungen. Von Trinkgelagen, Abfallbergen, Glasscherben und riesigen Mengen von Zigarettenstummeln war die Rede. Einige Leute würden gar «wie die herumstreunenden Hunde ihre Notdurft auf dem Boden verrichten», hiess es in einem Artikel am 7. August 1978 im «Luzerner Tagblatt» unter dem Titel «Unhygienisches ‹Freibad› am Alpenquai». Ein Leserbriefschreiber meinte, es stelle sich die Frage, «ob die Badenden und die Aufenthalter auf dem Parkareal gewillt sind, für vermehrte Sauberkeit einzustehen und einzelne ‹Sünder› zurechtzuweisen oder ob es unumgänglich ist, dass ein Badeverbot ausgesprochen wird, bis die Schaffung eines Freibads verwirklicht werden kann».

Einfache Open-Air-Duschen und auch eine Strandwache gibt es mittlerweile auf der Ufschötti. Und die Einsatzgruppe SIP der Stadt mahnt bei ihren Patrouillengängen zum Einhalten der Parkregeln.