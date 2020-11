500 Räbenlichter leuchten in Beromünster Auf den Fenstersimsen der Häuser im Flecken in Beromünster und um die reformierte Kirche Gunzwil leuchteten gestern und heute rund 500 Räbenlichter. Die Aktion wurde von zwei Beromünsterinnen lanciert.

Der traditionelle Räbenlichter-Umzug in Beromünster konnte coronabedingt heuer nicht stattfinden. Stattdessen leuchteten gestern und heute rund 500 Räbenlichter im Flecken. Die Aktion wurde von Denise Häfliger und Johanna Hodel lanciert. Die beiden Beromünsterinnen stellten mit Unterstützung des Ortsmarketings, der Pfarrei St.Stephan und der reformierten Kirchgemeinde Gunzwil 500 Räben - und LED-Kerzen gratis zur Verfügung. Die Räben wurden am vergangenen Samstag an die Bevölkerung verteilt, damit diese die Räbenlichter schnitzen konnten.

7 Bilder 7 Bilder Pius Amrein (Beromünster, 12.11.2020)

Die Aktion ist bei der Bevölkerung gut angekommen – bereits nach 40 Minuten waren alle 300 verfügbaren Räben verteilt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden am Montag weitere Reben zur Verfügung gestellt. Die Bevölkerung konnte die fertig geschnitzten Räbenlichter beim Ortsmarketing 5-Sterne Region und vor dem Stiftstheater wieder abgeben. «Wir klärten mit verschiedenen Institutionen unsere Idee ab. Nur dank der grosszügigen und unkomplizierten Unterstützung dieser Institutionen ist es uns möglich diese Aktion durchzuführen», schreibt Johanna Hodel in einer Mitteilung.