57 Wohnungen, rund 30 Millionen Franken: Mitten in Sursee ist eine weitere Überbauung geplant Bis im Jahr 2023 soll an der Centralstrasse in Sursee ein Gebäude mit Wohnungen, Büro- und Ladenflächen entstehen.

In Sursee ist neben dem Dreiklang-Projekt beim Surseepark und dem Therma-Areal beim Bahnhof ein weiteres grösseres Bauprojekt geplant. Zwischen der Centralstrasse, der Christoph-Schnyder-Strasse und der Schnydermatt soll die sogenannte Blumenwiese gegenüber dem Polizeiposten überbaut werden. Der Gestaltungsplan «Centralstrasse West» liegt seit Dienstag bis am 4. Mai auf dem Stadtbauamt in Sursee auf.

So würde die Überbauung aussehen. Visualisierung: PD

Das Projekt heisst «Girasole». Es ist das Resultat eines Studienauftrags aus dem Jahr 2017, bei welchem die Amrein/Kunz Architekten AG in Sursee und die ORT – AG für Landschaftsarchitektur in Zürich als Sieger hervorgingen. Mittlerweile ist es von den EA Immobilien AG in Oberkirch, welche Investorin und Auftraggeberin des Studienauftrags war, weiterentwickelt worden.

Baukosten von 25 bis 30 Millionen Franken

Das Gebäude wird auf einer Fläche von rund 3800 Quadratmetern entstehen. «Die Höhe orientiert sich entlang der Centralstrasse an den bestehenden Bauten von 16 Metern und springt dann bei der Schnydermatt auf die nach neuem Bau- und Zonenreglement zulässige Gesamthöhe von 23 Meter an», so Gregor Amrein von den EA Immobilien. Die Baukosten belaufen sich auf 25 bis 30 Millionen Franken.

Insgesamt sind 57 Wohnungen geplant, mehrheitlich 3,5-Zimmer-Wohnungen. Sie sind laut Amrein vor allem für jüngere und ältere Ehepaare oder Familien konzipiert. In welchem Preissegment sich die Mieten bewegen, sei noch nicht spruchreif. «Es ist unser oberstes Credo, attraktive Wohnungen in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu erstellen», so Amrein. Die nicht ganz alltäglichen langgestreckten Wohnungsgrundrisse, die von der einen Seite des Gebäudes auf die andere Seite reichen, sowie die grossen Fensterflächen würden ihnen das «gewisse Etwas» verleihen.

Das Gebäude soll sich insbesondere in der Gestaltung von anderen abheben. «Der Pluspunkt des Projekts ist vor allem die grosse Dachfläche», sagt Amrein. Diese sei für alle Bewohner zugänglich. «Ich finde, das Dach bildet den schönsten Ort, um sich zu erholen», so Amrein. Daher werde es Sitzmöglichkeiten und eine Art Outdoor-Küche auf der begrünten Dachterrasse geben. Je nach Nachfrage, bestehe die Möglichkeit, auch einzelne Terrassenabteile zu mieten.

Zu den 57 Wohnungen werden Gewerberäume im Erd- und Zwischengeschoss entstehen. 740 Quadratmeter stehen als Ladenfläche zur Verfügung, 570 Quadratmeter als Bürofläche. Welche Art von Läden in der Überbauung eröffnen werden, sei jetzt noch schwierig zu sagen. «Es können kleinere oder grössere Geschäfte sein. Die Laden- und Büroräume lassen sich auch verbinden. So können Dienstleister, welche eine ‹Publikumspräsenz› wünschen, sich trotzdem auch ins Büro zurückziehen», so Amrein. Interessenten hätten bereits angeklopft.

An dieser Stelle würde die Überbauung stehen. Visualisierung: PD

Geplanter Baustart im April 2021

Im Untergeschoss wird eine Tiefgarage mit 60 Parkplätzen für Mieter erstellt. Neun Besucherparkplätze wird es in der Umgebung geben. Ausserdem können rund 200 Velos parkiert werden. «Um eine stadtverträgliche Mobilität zu erreichen, soll das Areal einen hohen Verkehrsanteil beim öffentlichen Verkehr sowie beim Fuss- und Veloverkehr erreichen», heisst es im Gestaltungsplan – unter anderem, da auch die Nähe zum Bahnhof Sursee gegeben ist. Auch wird ein neuer Weg für den Langsamverkehr die Centralstrasse und die Schnydermatt verbinden. Ausserhalb des Gebäudes sollen Bäume gepflanzt werden sowie Spiel- und Aufenthaltsflächen entstehen.

Der Baustart ist auf April 2021 geplant, hängt aber von allfälligen Einsprachen und der Weiterentwicklung der Coronakrise und die dadurch veränderte Nachfrage ab, so Amrein. Bezugsbereit sollte das Gebäude ab Frühling oder Sommer 2023 sein.