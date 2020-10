Der Luzerner Stadtrat lehnt ein

Moratorium für neue 5G-Antennen ab Eine Sistierung der Baugesuche sei rechtlich nicht haltbar, findet die Stadtregierung.

Eine 5G-Antenne, hier auf dem Dach der Uni Luzern.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 27. Januar 2020)

Adaptive 5G-Antennen können in der Stadt Luzern weiterhin gebaut werden. Der Stadtrat lehnt drei 5G-kritische Petitionen ab, wie er am Donnerstag mitteilt. Zwei forderten, grundsätzlich keine adaptiven 5G-Antennen mehr zu bewilligen. In der dritten ging es darum, die Baubewilligungsverfahren zu sistieren, bis eine Vollzugsempfehlung des Bundes vorliegt. Ein Moratorium für adaptive 5G-Antennen kennen bereits mehrere Gemeinden im Kanton, etwa Kriens, Emmen, Meggen oder Dierikon.

Der Luzerner Stadtrat dagegen erachtet ein solches Moratorium «als rechtlich nicht haltbar», wie er mitteilt. Es liegen «weder entsprechende Anweisungen des Bundes vor, noch gibt es eine Rechtsprechung, die besagt, dass 5G-Mobilfunkanlagen bis zum Vorliegen der Vollzugsempfehlungen nicht bewilligt und in Betrieb genommen werden dürfen».

Kontrolle auch ohne Bundesempfehlung möglich

Wie erwähnt liegt die Vollzugshilfe des Bundes für adaptive Antennen sowie eine Messempfehlung für 5G bis heute zwar noch nicht vor. «Auch ohne diese Vollzugsempfehlungen des Bundes können adaptive Antennen jedoch beurteilt und gemessen werden», schreibt der Stadtrat. «Diese Beurteilung erfolgt wie bei konventionellen Antennen nach der maximal möglichen Leistung. Die tatsächliche Belastung wird somit überschätzt.»

Man sei sich aber bewusst, dass die 5G-Technologie und insbesondere adaptive Antennen umstritten sind. Der Stadtrat nehme die Ängste in der Bevölkerung ernst, wie er schreibt. «Baugesuche für Mobilfunkantennen werden deshalb genau auf die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen geprüft.» Gemäss den Weisungen des Kantons werden Gesuche für adaptive Antennen zudem zurzeit ohne Ausnahme im ordentlichen Verfahren durchgeführt