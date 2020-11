66 Coronafälle in Sarner Altersheim «Am Schärme»

Rund 1000 Personen demonstrierten in Lachen SZ gegen Massnahmen

Rund 1000 Personen haben am Samstagnachmittag in Lachen SZ an einer bewilligten Kundgebung gegen die verschärften Corona-Massnahmen demonstriert. Trotz mehrmaliger Aufforderung hat sich die Mehrheit der Demonstrierenden nicht an die Maskentragepflicht gehalten.