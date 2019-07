66-jähriger Nichtschwimmer aus der Reuss gezogen Passanten haben einen Nichtschwimmer aus der Reuss geborgen. Der 66-jährige Mann befindet sich in einem kritischen Zustand.

Zwei Passanten haben am Samstag, 29. Juni, ca 17.45 Uhr, an der Sentimattstrasse in der Stadt Luzern, einen 66-jährigen Mann aus Sri Lanka in kritischem Zustand aus der Reuss geborgen. Die beiden Retter haben laut Mitteilung er Staatsanwaltschaft Kanton Luzern umgehend mit der Reanimation begonnen und den Rettungsdienst 144 aufgeboten.

Gemäss ersten Zeugenaussagen war der Mann ins Wasser gestiegen, um sich abzukühlen. Beim 66-jährigen soll es sich um einen Nichtschwimmer handeln. Der Mann liegt laut Mitteilung im kritischen Zustand im Spital.

Die Luzerner Polizei warnt vor und verweist auf die Präventionstipps der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG.