69-Jähriger verursacht Selbstunfall in Gunzwil – zwei Personen verletzt Am Mittwochabend hat ein Autolenker im Gebiet Holdern in Gunzwil einen Selbstunfall verursacht. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Die Strasse war während rund zwei Stunden gesperrt.

Das Auto wurde beim Unfall stark beschädigt. (Bild: Luzerner Polizei)

(fmü) Am Mittwoch ist ein Autolenker kurz nach 18.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstrasse Gunzwil-Rickenbach im Gebiet Holdern mit seinem Fahrzeug gegen mehrere Steinpfosten geprallt. Der Lenker war in der dortigen Rechtskurve aus noch unbekannten Gründen links von der Strasse abgekommen, als er in Richtung Rickenbach unterwegs war. Das schreibt die Luzerner Polizei am Donnerstag in einer Medienmitteilung.

Der Fahrzeuglenker und seine Beifahrerin wurden beim Unfall verletzt. Der 69-jährige Autofahrer wurde mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen. Die Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Die Strasse wurde während der Sachverhaltsaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Michelsamt örtlich umgeleitet. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 26‘000 Franken.