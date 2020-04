Unbekannte stehlen 700 Kilogramm Fisch aus Aescher Zuchtbetrieb

Aus einer Fischzuchtanlage am Müliweiher in Aesch hat in der Nacht auf Samstag eine unbekannte Täterschaft kiloweise Fische abtransportiert. Die Polizei schätzt die Deliktsumme auf rund 10'000 Franken – und sucht nun Zeugen.