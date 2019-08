83 Absolventen bestehen die Passerelle an der Maturitätsschule für Erwachsene

Er gehört zu den erfolgreichen Absolventen der Maturitätsschule für Erwachsene in Reussbühl

Als Lehrer, Archivar oder im Museum arbeiten – das will Beat Camenzind. Dafür absolvierte er die Erwachsenenmatur in Reussbühl. Er und 18 weitere Personen erhielten am Donnerstag die Zeugnisse für ihren Erfolg.