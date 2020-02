96 Mieter in Kriens erhalten Kündigung Die Eigentümerin der Wohnblöcke an der Brunnmattstrasse in Kriens will sanieren. Ende Juni müssen daher alle Mieter aus ihren Wohnungen ausziehen.

(fmü) Die Mieter der Liegenschaft an der Brunnmattstrasse 18–20 in Kriens haben die Kündigung erhalten, wie «Zentralplus» berichtet. Insgesamt seien 96 Parteien betroffen. Grund für die Kündigungen ist eine bevorstehende Sanierung von Gebäudeteilen, die stark renovationsbedürftig sind, begründet dies die zuständige Immobilienfirma. Die Gebäude gehören der Previs Vorsorge. Sie wird in Kriens von der Immobilienverwaltung Privera vertreten. Previs Vorsorge und Privera wollen sich am Mittwoch zur Situation äussern.

Der Mieterverband ist eingeschaltet und steht mit den betroffenen Mietern in Kontakt, wie Geschäftsführer Cyrill Studer Korevaar gegenüber Zentralplus sagt. FDP-Einwohnerrat Enrico Ercolani hat diese Woche eine dringliche Interpellation eingereicht. Er will einen Weg finden, um den Mietern den Verbleib in der Wohnung zu ermöglichen.

Der Mieterverband empfiehlt den Mietern, die Kündigung innert 30 Tagen vor der Schlichtungsbehörde anzufechten.