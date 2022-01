Region Luzern Knoten Buchrain ist chronisch überlastet – eine neue Strasse soll Abhilfe schaffen Der Kanton Luzern hat die Lösung für die Verkehrsprobleme beim A14-Anschluss Buchrain gefunden: eine Kurzumfahrung Richtung Buchrain und Perlen.

Der Autobahnanschluss Buchrain ist seit seiner Eröffnung 2011 ein Sorgenkind. Der Knoten ist chronisch überlastet. Zwar wurde die Ausfahrt aus Richtung Luzern bereits 2013 auf drei Spuren ausgebaut. Doch das brachte den Stau nicht zum Verschwinden.

Schuld am Stau ist die Kreuzung bei der Reussbrücke

Der Kanton Luzern hat deshalb zusammen mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) und der Gemeinde Buchrain eine Verkehrsstudie erstellt. Im Zentrum stand die Frage, wie die Situation am Knoten Buchrain dauerhaft entschärft werden kann. Die Antwort liegt nun vor: Gemäss der Studie ist der Bau eines neuen, kurzen Strassenstücks Richtung Buchrain das beste Mittel, um den Verkehr zu verflüssigen.

Denn hauptverantwortlich für die Staus ist heute die Kreuzung zwischen Reussbrücke und Buchrain-Tunnel. Dank der neuen Strassenverbindung kann der gesamte Verkehr Richtung Buchrain/Perlen die Kreuzung umfahren.

Hier, kurz vor dem Portal des Buchrain-Tunnels, soll eine neue Strasse Richtung Buchrain (rechts) abbiegen. Bild: Google Maps

Die neue Strasse bietet zudem eine kürzere und direktere Verbindung ins Dorf Buchrain. Dies könnte allerdings auch neuen, unerwünschten Verkehr anlocken: Wenn es vor dem Buchrain-Tunnel staut, könnte sich die neue Strasse via Buchrain als verlockende Alternative für Fahrten nach Ebikon anbieten. «Solchen Schleichverkehr gilt es zu verhindern», sagt der Buchrainer Bauvorsteher Heinz Amstad.

Wird Buchrain zur Sperrzone für den Durchgangsverkehr?

Man habe sich auch schon erste Gedanken dazu gemacht: Denkbar wäre zum Beispiel eine Sperrung des Dorfzentrums für den Durchgangsverkehr oder auch ein LKW-Verbot. Gemäss Amstad lassen sich solche Regeln dank Nummernschilderkennung relativ einfach umsetzen. Da es sich bei der Ortsdurchfahrt Buchrain um eine Gemeindestrasse handelt, kann die Gemeinde allfällige Massnahmen in Eigenregie beschliessen.

Insgesamt steht die Gemeinde Buchrain den Plänen des Kantons aber positiv gegenüber. Die Entlastung des Knotens Reussbrücke werde insbesondere den Abfluss des Verkehrs von Buchrain Richtung Autobahn verbessern, hofft Heinz Amstad.

Als nächster Schritt wird nun ein Vorprojekt ausgearbeitet, wie Kantonsingenieur Gregor Schwegler erklärt. Das Vorprojekt wird auch die Frage klären, wie viel die neue Strassenverbindung kosten wird. Danach soll das Projekt offiziell ins Bauprogramm Kantonsstrassen aufgenommen werden. Schwegler rechnet mit einem Baubeginn frühestens in fünf Jahren.

Parallel dazu plant der Kanton weitere Optimierungen rund um den Knoten Buchrain: so etwa eine Busspur zwischen Inwil und Buchrain, auf der Höhe der Landi. Zudem sollen die Bushaltestelle Reussbrücke sowie die dortige Kreuzung (Haupt-/Dorfstrasse Richtung Perlen) optimiert werden.

Neue Einfahrt Richtung Zürich?

Nicht nur der Kanton, auch der Bund plant weitere Verbesserungen rund um Buchrain. So soll im Rahmen des Projekts Bypass die A14 zwischen Rotsee und Buchrain auf sechs Spuren ausgebaut werden. Längerfristig soll die sechsspurige A14 bis nach Rotkreuz verlängert werden.

In diesem Zusammenhang würde sich ein weiterer Ausbau des Anschlusses Buchrain aufdrängen. Im Raum steht etwa eine neue Einfahrt Richtung Zürich, die direkt von der Reussbrücke nach rechts in die Autobahn einmündet. Das Kreuzen der Hauptstrasse würde somit entfallen, was weiter zur Verflüssigung des Verkehrs beitragen würde.