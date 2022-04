A14 Kanton Luzern will Ausbau des Anschlusses Buchrain schneller realisieren Der Autobahnanschluss Buchrain soll bis 2033 und nicht bis 2040 ausgebaut werden. Er erfüllt die heutigen Anforderungen nicht mehr.

Mit einer Kurzumfahrung will der Kanton Luzern das Stauproblem rund um den chronisch überlasteten A14-Anschluss Buchrain mindern – das zeigt das Ergebnis einer kürzlich vorgestellten Studie. Durch das neue Strassenstück soll der Verkehr im ganzen Gebiet des Knotens dereinst flüssiger rollen.

In einem zweiten Schritt steht im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der Autobahn zudem eine Optimierung des A14-Anschlusses durch den Bund zur Diskussion. Der Luzerner Regierungsrat hat nun in seiner Stellungnahme zum Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen bekräftigt, dass er nicht bis 2040 mit dem geplanten Ausbau des Anschlusses A14 warten könne, sondern dass dieser bis 2033 realisiert werden soll.

Bis dann ist der Ausbau der A14 auf sechs Spuren zwischen der Verzweigung Rotsee und Buchrain vorgesehen. Diese Arbeiten bei der Autobahn Richtung Luzern stehen in Zusammenhang mit dem Bypass. Erst danach soll die Autobahn zwischen Buchrain und der Verzweigung Rotkreuz ausgebaut werden.

Der Regierungsrat schreibt in seiner Stellungnahme, dass der Verkehrsfluss gestört werden könnte, wenn es künftig beim Anschluss Buchrain in Fahrtrichtung Zug zu einer Reduktion von sechs auf vier Spuren komme. Dies könnte auch negative Auswirkungen auf den Anschluss Buchrain selbst haben. Dieser wurde vor elf Jahren eröffnet. Er erfüllt die Anforderungen bezüglich Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Störanfälligkeit nicht mehr in genügendem Masse, schreibt der Regierungsrat. (rem)