A2-Ausfahrt Luzern-Horw bleibt nachts monatelang gesperrt Das Bundesamt für Strassen (Astra) saniert bis Ende Mai die beiden Autobahn-Tunnels Spier und Schlund. Während vier Nächten pro Woche bleibt die Ausfahrt Luzern-Horw deshalb geschlossen.

Blick auf den Kreisel Schlund bei der A2-Ausfahrt Luzern-Horw. (Bild: Dominik Wunderli, 7. Juli 2017)





Die Meldung des Astra beginnt harmlos: Vom 28. Januar bis am 31. Mai werden in den Autobahn-Tunnels Schlund und Spier einzelne Elektroanlagen wie die Lüftungssteuerung, die Rauchmeldeanlage, Fluchtwegsignalisationen oder die optische Leiteinrichtung erneuert. Diese Arbeiten werden in Nachtarbeit durchgeführt. Jeweils eine Röhre der beiden Tunnels in den Gemeinden Kriens und Horw bleibt deshalb während vier Nächten pro Woche von 20 Uhr bis 5 Uhr für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird in der anderen Tunnelröhre im Gegenverkehr geführt, was in der Vergangenheit selten zu einer Verkehrsüberlastung geführt hat.

Für eine grössere Beeinträchtigung der Verkehrsteilnehmer dürfte aber die damit verbundene Sperrung der Autobahnausfahrt Luzern-Horw sorgen. In den Nächten von Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch, Donnerstag auf Freitag und Freitag auf Samstag bleibt die Ein- und Ausfahrt beim Kreisel Schlund in beide Richtungen gesperrt. Das Astra begründet die Sperrung mit Sicherheitsgründen. Sprecherin Esther Widmer erklärt: «Die Einfahrt auf die Autobahn wäre bei Gegenverkehr viel zu gefährlich.» Warum die Ausfahrt während der Sanierung nicht zumindest in eine Richtung offen bleibt, kann sie nicht erklären. Anwohner müssen einen Umweg über die A2-Anschlüsse Luzern-Kriens oder Hergiswil in Kauf nehmen.

Pilatusmarkt von Sperrung betroffen

Von der nächtlichen Sperrung betroffen ist aber auch das lokale Gewerbe. Der Pilatusmarkt in Kriens ist am Mittwoch und Freitag jeweils bis 21 Uhr geöffnet. Am Mittwoch bleibt alles wie gehabt. Am Freitag jedoch wird der angrenzende Autobahn-Anschluss eine Stunde vor Ladenschluss gesperrt. jvf