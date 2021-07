Gesundheitswesen Luzerner Kantonsspital zählt Umkleidezeit ab Herbst als Arbeitszeit Im Luzerner Kantonsspital erhalten Angestellte, die aus betrieblichen Gründen Berufskleidung tragen müssen, künftig eine Zeitgutschrift von 10 Minuten pro Tag. Ausserdem erhalten alle Angestellte einen zusätzlichen Tag Ferien.

Das Luzerner Kantonsspital in Luzern. Patrick Hürlimann (18. November 2019)

Ab dem 1. Oktober dieses Jahres gilt am Luzerner Kantonsspital (LUKS) die Umkleidezeit als Arbeitszeit. «Dazu erhalten künftig alle Mitarbeitenden, die aus betrieblichen Gründen Berufskleidung tragen und sich in einer Garderobe am Arbeitsplatz umziehen müssen, eine Zeitgutschrift von täglich 10 Minuten», schreibt das Luks in einer Mitteilung. Die effektive tägliche Arbeitszeit wird um 10 Minuten reduziert. Die konkrete Umsetzung könne in verschiedenen Bereichen je nach Betriebsablauf unterschiedlich erfolgen.

Zusätzlich zu dieser Zeitgutschrift für betroffene Berufsgruppen erhalten sämtliche Angestellten des Luks einen zusätzlichen Ferientag. Ziel sei es, damit die Attraktivität des Spitals als Arbeitgeber weiter zu verbessern. Dies entspreche dem Handlungsfeld «Mitarbeiterattraktivität» der neuen Unternehmensstrategie der Luks-Gruppe. Diese Massnahme gilt ab dem 1. Januar 2022 für die Angestellten der Luks-Spitalbetriebe AG und der Luzerner Höhenklinik Montana AG. Die vorliegende Lösung sei unter Einbezug einer breit abgestützten internen Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern der betroffenen Berufsgruppen erarbeitet worden:

«Durch die Verkürzung der effektiven Arbeitszeit um 10 Minuten kann diese Massnahme unter Berücksichtigung des hohen finanziellen Drucks kostenneutral bei vollem Lohnausgleich erfolgen.»

Vorgabe des Bundes

Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) gilt im Zusammenhang mit dem Umkleiden alles als Arbeitszeit, was obligatorisch zur Arbeit gehört, wie das Anziehen von steriler Arbeitskleidung oder persönlicher Schutzausrüstung. Viele Spitäler haben dennoch erst nach hohem Druck von Personalverbänden und Gewerkschaften reagiert. Zum Teil gingen betroffene Angestellte sogar vor Gericht. So etwa beim Spital Bülach. Das Arbeitsgericht gab den Angestellten Recht, doch das Spital zog den Fall vor das Obergericht weiter. Inzwischen trat im ganzen Kanton Zürich aber eine Richtlinie in Kraft, welche besagt: Umkleidezeit ist Arbeitszeit.

Vor Luzern haben andere Kantone und Kantonsspitäler ihre Regelungen bereits angepasst. So hält zum Beispiel der GAV für das Zuger Kantonsspital seit dem 1. Januar dieses Jahres fest, dass für Mitarbeitende mit Berufskleidern die Umkleidezeit als Arbeitszeit gilt.