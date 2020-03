Ab 10.15 Uhr im Livestream: Der Festtagsgottesdienst direkt aus dem Kloster Engelberg mit Abt Christian Meyer Als eine der vielen Reaktionen auf die Verbreitung des Corona-Virus werden in weiten Teilen der Zentralschweiz keine Gottesdienste mehr gefeiert – mit wenigen Ausnahmen. Wir zeigen diese – live.

Die Massnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus machen auch vor der geistlichen Welt nicht halt. So reagiert die Katholische Kirche auf die Weisungen des Bundesrates: Bis am 19. April werden im ganzen Bistum Basel keine öffentlichen Gottesdienste mehr gefeiert. «Die Kirchen bleiben offen und die Seelsorge ist gewährleistet», heisst es in einer Mitteilung.

Einige Kirchen bieten nun Livestreams an, welche unsere Zeitung hier in dieser Übersicht sammelt. Den Auftakt macht das Kloster Engelberg. Am heutigen Festtag des Heiligen Benedikt wird der Gottesdienst live ins Engelberger Kabelnetz und auf Luzernerzeitung.ch übertragen:

Ein Gottesdienst nur mit Kamera, aber vor leeren Kirchenbänken – das ist eine «neue Situation» für Abt Christian Meyer vom Kloster Engelberg, wie er gegenüber unserer Zeitung sagt.

Weitere Livestreams am morgigen Sonntag:

Kloster Einsiedeln: Heilige Messe (Konventamt, ab 9.30 Uhr)

Weitere Übertragungen auf dem Youtube-Kanal des Klosters Einsiedeln: Laudes (7.30 Uhr), Mittagsgebet (12.05 Uhr), Vesper (16.30 Uhr), Komplet (20 Uhr).

Link folgt

Stadt Luzern: Gottesdienst aus der Markuskirche (ab 10 Uhr)

Link folgt

Ruswil: Wortgottesdienst (ab 10 Uhr)

Die Feier wird von Pfarreiseelsorger Christof Hiller gestaltet. Ein Organist begleitet den Gottesdienst an der Orgel:

Oberägeri: Gottesdienst (Aufzeichnung)

Der Gottesdienst zum 4. Fastensonntag findet in einer verkürzten Form statt. Gestaltet wird dieser durch Pfarrerin Inge Rother-Schmid sowie Jürg Rother.

Link folgt

Das Wort zum Tag finden Sie hier

Weitere Livestreams in der Zentralschweiz:

Stadt Luzern: Zwölfnachzwölf aus der Peterskapelle. Mitten am Tag kurz innehalten, den Alltagsrhythmus unterbrechen, herunterfahren», einen Impuls oder eine Anregung mitnehmen: Das bietet «zwölfnachzwölf» - während der Coronakrise live als Webstream, täglich zwischen 12.12 und 12.24 Uhr. Den Livestream gibts auf der Facebook-Seite der Peterskapelle