Abfall-Recyclingstationen auf der Luzerner Ufschötti: Das Projekt hat sich bewährt Das Pilotprojekt mit den Abfall-Trennstationen auf der Luzerner Ufschötti ist beendet. Gut möglich, dass sie im kommenden Frühling wieder aufgestellt werden, sagt die Stadt, denn es habe dank ihnen deutlich weniger Littering gegeben.

Eine der Abfall-Trennstationen, die vom Mai bis Oktober dieses Jahres im Rahmen eines Pilotversuchs auf der Luzerner Ufschötti standen.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 18. Mai 2020)

Die Abfall-Recyclingstationen auf der Ufschötti in Luzern sind wieder abgebaut und durch die üblichen Abfalleimer ersetzt worden. «Der Abbau erfolgte wie geplant und fiel zusammen mit der Umrüstung auf den Winterbetrieb», sagt Thomas Schmid, Leiter des Strasseninspektorats der Stadt Luzern, auf Anfrage. Das Projekt mit vier Abfall-Trennstationen wurde von der Stadt Luzern als Pilotversuch zwischen Mai und Oktober durchgeführt.

Schmid betont:

«Das System hat sich bewährt. Im Verlaufe des Sommers hat sich die Litteringsituation vor allem auf der grossen Wiese klar verbessert.»

Das Trennverhalten in PET, Alu und Glas sei bereits zu Beginn der Saison gut gewesen: «Der Anteil an Fremdstoffen in den Wertstoffen blieb klein. Auch der Anteil an Wertstoffen, die im Restmüll entsorgt wurden, nahm zunehmend ab.»

Das Projekt werde nun ausgewertet, um für die Zukunft die nötigen Schlüsse daraus zu ziehen. Schmid: «Anfang 2021 wird festgelegt, wie der Sommerbetrieb 2021 auf der Ufschötti gestaltet wird.»

Die Rückmeldungen der Bevölkerung seien grossmehrheitlich positiv gewesen, sagt Schmid. Es gab aber auch negative Stimmen:

«Häufig war die Aussage, dass der Abfall zu weit getragen werden muss. Ebenso gab es Rückmeldungen, dass die Entsorgung von Glas Lärm verursacht, was insbesondere in der Nacht als störend empfunden wurde.»

Seitens Strasseninspektorat habe man festgestellt, dass das Bootshallendach im Apothekergärtli während der Sommermonate weiterhin stark verschmutzt war: «Besucherinnen und Besucher trugen ihren Abfall von dort nicht zu den Sammelstellen.» Zudem brannte in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni eine der Abfallstationen komplett nieder. Die Brandursache blieb unklar.

Bild: PD

Ein paar Anpassungen sind in Planung

Werden die Recyclingstationen im kommenden Frühling/Sommer, wenn wieder mehr Leute auf die Ufschötti kommen, erneut aufgestellt, dann allenfalls permanent? «Nach Möglichkeit ja», sagt Schmid. «Es sind ein paar Anpassungen in Planung, etwa die Lärmreduktion beim Einwurf von Glas in die Container oder die Verkürzung der Wege bis zu den Entsorgungsstationen.» Ob ähnliche Abfall-Trennstationen auch in anderen Parkanlagen aufgestellt werden, sei noch offen.