Abgebranntes Treibhaus in Obernau: Schuld ist ein defekter Stecker

Lauerz - 5. Januar In Lauerz in Schwyz haben sich innert Stunden zwei massive Frontalkollisionen ereignet. In beiden Fällen waren Kleinbusse beteiligt. Man geht von mindestens vier Verletzten aus. (Bild: Geri Holdener)

Nach einem Sekundenschlaf ist ein Autofahrer am Donnerstagabend in Luzern mit einem Drahtzaun kollidiert. Beim Selbstunfall wurde laut der Polizei niemand verletzt. Am Auto und am Zaum entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 17'000 Franken. (Bild: Luzerner Polizei)