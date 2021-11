Abgesagte Winteruniversiade Luzerner Studierendenorganisation: «Präsenzunterricht bis Semesterende sollte angestrebt werden» Wegen der Winteruniversiade wäre für die Studierenden der Universität und der Pädagogischen Hochschule Luzern eigentlich wieder Fernunterricht angesagt gewesen. Nun ist der Anlass abgesagt. Gibt es jetzt wieder Präsenzunterricht?

Das Universiade-Maskottchen Wuli vor dem Uni/PH-Gebäude. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 29. November 2021)

Die Winteruniversiade ist abgesagt. Dies teilten die Verantwortlichen am frühen Montagnachmittag an einer spontan einberufenen Pressekonferenz mit. Betrübt sei man über die Absage, sagte der Luzerner Regierungsrat und OK-Präsident der Universiade, Guido Graf, vor den Medien.

Mit der Absage des Grossanlasses steht auch fest: Das Gebäude der Universität und Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern wird für die Winteruniversiade nicht benötigt. Dieses war als Hauptquartier für den Anlass vorgesehen. Daher wurde der Grossteil der Vorlesungen und Seminare für den ganzen Dezember in den virtuellen Raum verschoben.

Universität kommuniziert bald über nächste Schritte

Dies hat in Studierenden-Kreisen für Unmut gesorgt, hatten sie doch drei Semester mit vorwiegend Fernunterricht hinter sich. Für den 1. Dezember war daher ein Protest vor dem Gebäude geplant. Dieser dürfte nun wohl nicht stattfinden.

Am Montag und Dienstag haben die Studierenden noch Präsenzunterricht. Ob das trotz der Absage der Universiade auch für die kommenden Wochen so bleiben wird, ist aber unklar. Die Universitätskommunikation schreibt auf ihrer Website: «Die Universität Luzern prüft derzeit, welche Auswirkungen dies auf den Lehrbetrieb und die Prüfungen im Dezember haben wird und kommuniziert dies so rasch wie möglich.» Klar ist: Unabhängig der Universiade dürften sich die Universität und die PH Luzern ohnehin damit befasst haben, welche Art von Unterricht angesichts der sich täglich verschlechternden epidemiologischen Lage Sinn macht.

Reicht das Schutzkonzept aus?

Auch die Luzerner Studierendenorganisation SOL ist sich der schwierigen Situation bewusst. Vinzenz Schmutz, Vorstand Politik, sagt: «Selbstverständlich muss bei den nächsten Schritten die epidemiologische Lage berücksichtigt werden.» Dennoch würde es die SOL sehr begrüssen, wenn auch im Dezember vor Ort unterrichtet werden könnte. «Mit dem Schutzkonzept der Universität ist es in den Augen der SOL möglich, den Präsenzunterricht bis Semesterende durchzuführen und sollte daher angestrebt werden», führt Schmutz weiter aus.

Wichtig wäre Präsenzunterricht für die Studierenden allemal. Dies hat swissuniversities, der Dachverband der Schweizer Hochschulen, bereits im vergangenen Februar in einer Mitteilung betont. Ein dauerhafter Verzicht darauf sei «mit gewichtigen und langfristigen Nachteilen verbunden», so der Dachverband. Dieser Befund hat auch in der aktuellen Situation Gültigkeit. Ob der Präsenzunterricht aber weiterhin möglich sein wird, wird sich mit dem Verlauf der Pandemie erst noch weisen.