AboPass-Nacht Luzern - "ZWINGLI" Erleben Sie mit dem AboPass das Wirken des Zürcher Reformators Huldrych Zwingli!

Mittwoch, 17. Juli, 21.30 Uhr

Coop Open Air Cinema Luzern im Alpenquai Luzern



1519 tritt Zwingli am Zürcher Grossmünster die Stelle des Leutpriesters an. Bereits in einer seiner ersten Messen liest er zum Erstaunen und zur Empörung der Kirchgänger die Bibel in Deutsch vor und beginnt, sie zusammen mit Gleichgesinnten ins Deutsche zu übersetzen. Er entwickelt weitere fortschrittliche Ideen, wie z.B. die mögliche Heirat von Priestern, die zwar für hitzige Diskussionen sorgen, letztlich aber zu den Grundlagen der Reformation werden.



Geniessen Sie diese Filmvorstellung unter freiem Himmel am wunderschönen Vierwaldstättersee.

Mit dem AboPass profitieren Sie von Fr. 8.– Rabatt!



Preis mit dem AboPass

Fr. 8.00 statt Fr. 16.00



Gültigkeit

- Tickets solange Vorrat

- Max. 4 Tickets pro AboPass

Tickets

Tickets sind gegen Vorweisen des AboPasses an folgenden Voverkaufsstellen erhältlich:

Luzern LZ Corner, Maihofstrasse 76

Stans Nidwaldner Zeitung, Obere Spichermatt 12

Altdorf Urner Zeitung, Höfligasse 3

Schüpfheim und Willisau BLS Reisezentrum