Strassensanierung Richenthal 122-jährige Wasserleitung und ein umstrittener Fussgängerstreifen - darüber stimmen die Reider ab Am nächsten Sonntag entscheidet die Gemeinde Reiden über den Sonderkredit zur Sanierung der Wasserleitung, der Kanalisation und der Kantonsstrasse in Richenthal.

Bald beschliesst die Gemeinde Reiden, ob die 122-jährige Hauptwasserleitung in Richenthal in Rente gehen darf. Die Leitung habe bereits viel länger ihren Dienst getan, als gedacht, so CVP-Gemeindepräsident Hans Kunz: «Dafür sind wir sehr dankbar.» Nun gäbe es aber immer mehr Lecks, was zu immer höheren Unterhaltskosten führe. Am 13. Juni wird über den Sonderkredit zum «Gesamtprojekt Dorfstrasse Sagi Richenthal – Lupfen Langnau» abgestimmt, welcher bereits im Budget 2021 und im langfristigen Finanzplan 2022/23 eingeplant ist.

Mit den 3,99 Millionen Franken soll aber auch die Kanalisation erneuert werden. So soll gemäss den geltenden Vorschriften neu ein Trennsystem für Regen- und Schmutzwasser installiert werden. Sowohl Wasserleitung als auch Kanalisation würden bei einer Annahme des Kredits in Zukunft unter der Strasse verlaufen. Deshalb mache es Sinn, bei diesen Erneuerungen auch gleich eine Strassensanierung in Angriff zu nehmen, so Kunz.

Stimmt die Gemeinde Reiden am kommenden Sonntag für das Projekt, wird die Kantonsstrasse wie folgt saniert:

Etappe 1: zwischen Richenthal Sagi und Restaurant Lamm, ab Herbst 2021

Etappe 2: zwischen Restaurant Lamm und Lupfen Langnau, ab Herbst 2022

anschliessend: Sanierung des Belags der Kantonsstrasse (Projekt des Kantons, nicht Teil des Sonderkredits)

Fussgängerstreifen führt zu Diskussionen

Im Zuge der Strassensanierung müssen gemäss Auflage die Bushaltestellen so umgestaltet werden, dass sie auch von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen genutzt werden können. Das bedingt eine zwanzig Zentimeter hohe Kante. Diese birgt jedoch eine Tücke: Der Fussgänger bei der Bushaltestelle müsste aufgrund des Absatzes entfernt werden.

An der Orientierungsversammlung zum Sonderkredit am 27. Mai in Reiden habe der gefährdete Fussgängerstreifen zu ausgedehnten Diskussionen geführt, so Kunz. Deshalb werde dieser Punkt nochmals überarbeitet. Mögliche Alternativen wären, den Fussgängerstreifen an einen anderen Ort zu platzieren oder die Bushaltestelle zu verschieben, erklärt der Gemeindepräsident.