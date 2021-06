Abstimmung Klares Ja: Adligenswil verkauft sein Nahwärmenetz an einen professionellen Betreiber Der Nahwärmeverbund Adligenswil wird an das Netz der Ecogen Rigi Genossenschaft angeschlossen. Die Adligenswiler Stimmberechtigten sind einverstanden mit dem Verkauf.

Die Adligenswilerinnen und Adligenswiler haben am Sonntag an der Urne mit einem Ja-Anteil von 83 Prozent dem Verkauf des gemeindeeigenen Nahwärmeverbunds an die Ecogen Rigi Genossenschaft in Küssnacht zugestimmt. 1887 Stimmberechtigte legten ein Ja in die Urne, 398 ein Nein. Die Stimmbeteiligung lag bei hohen 62,97 Prozent.

An den seit 1999 bestehenden Nahwärmeverbund Adligenswil sind zurzeit 40 Gebäude angeschlossen. Mit dem Verkauf gelinge es der Gemeinde Adligenswil, die erneuerbaren Energien zu fördern und das Netz durch einen professionellen Anbieter ausbauen zu lassen, argumentierte der Gemeinderat. Die Ecogen Rigi Genossenschaft wird Adligenswil an ihre bestehende Heizzentrale in Haltikon anschliessen. Dadurch können weitere Liegenschaften auf fast dem gesamten Gemeindegebiet von Adligenswil mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Die bestehende Heizungsanlage im Zentrum von Adligenswil soll danach stillgelegt, das Gebäude im Eigentum der Gemeinde bleiben.

Ausbau in drei Etappen

Die Gemeinde verkauft den Wärmeverbund für 1,5 Millionen Franken. Auf der anderen Seite gewährt sie der Genossenschaft ein Darlehen von 1,1 Millionen Franken mit einer Laufzeit von drei Jahren für einen raschen Ausbau des Wärmeverbundes. Dieser erfolgt in drei Phasen: Zuerst wird die Hauptleitung ab Haltikon bis ins Zentrum Adligenswil gebaut, dann werden Quartierleitungen erstellt und Interessenten im Gebiet des bestehenden Wärmeverbundes angeschlossen. Schliesslich werden neue Hauptleitungen ab Zentrum Adligenswil nach Ost und West gebaut, um die übrigen Gebiete im Versorgungsperimeter zu erschliessen.