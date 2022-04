Ebikon «Gefährdet Kinder und verursacht Verkehr»: Das sind die Argumente der Deponie-Gegner Anwohnende bekämpfen als IG «Nein zur Deponie Stuben» die Pläne für das umstrittene Projekt. Darunter sind auch Direktbetroffene, die gar nicht darüber abstimmen dürfen.

Herzige Kinder, ein grosser Lastwagen, der viel Bauschutt ablädt, und blauer Himmel: Es ist ein fast schon fröhlicher Flyer, der die Ebikoner Stimmbevölkerung davon überzeugen soll, am 15. Mai die Teiländerung des Zonenplans und des Bau- und Zonenreglements abzulehnen.

IG-Mitglieder verteilen Flyer vor der Ebikoner Ladengasse. Bild: PD

Verteilt wird die Botschaft im A5-Format von der IG «Nein zur Deponie Stuben». Dahinter stehen zum einen Anwohnende der Ebikoner Schlössli- und Adligenswilerstrasse, wo der LKW-Verkehr durchrollen würde, zum anderen direkte Nachbarn der Deponie. Diese leben allerdings fast alle auf Adligenswiler Boden und dürfen an der Urne gar nicht mitbestimmen.

Zu diesen Direktbetroffenen gehört die Familie Neuburger Bösch. Ihre Doppelhaushälfte liegt kaum fünf Meter von der Deponiegrenze entfernt. Familienvater Krispin Neuburger (38) sagt: «Klar würde hier vor allem Erde deponiert, doch insbesondere im Sommer wären wir einer permanenten Staubwolke ausgesetzt – das haben wir bei der Besichtigung einer anderen Deponie für Aushubmaterial gesehen.» Aus einem bestimmten Grund müsse der Abstand zwischen Deponie und Wohnzone ja auch mindestens 100 Meter betragen und nicht so wenig wie in ihrem Fall.

Auf dieser Wiese würde die Deponie ebenfalls eingerichtet. Mehrere Wohnhäuser – mehrheitlich auf Adligenswiler Boden – liegen direkt angrenzend. Bild: Pius Amrein (Ebikon, 20. April 2022)

An ein Ja an der Urne wollen er und seine Frau Sandra (37) gar nicht denken – und falls es doch so weit kommt? «Werden wir uns überlegen müssen, ob wir das aushalten wollen», sagen sie. Denn wegziehen sei keine Option. Ihre Kinder Mila (3), Melissa (7) und Lionel (9) hätten hier ihre Gspändli und die Lage im Grünen sei genial. Zudem fragt er:

«Wer will unter diesen Umständen schon ein solches Haus kaufen?»

Das sind die Argumente der IG für ein Nein: Die 10'500 LKW-Fahrten pro Jahr verursachten viel zusätzlichen Verkehr und gefährdeten insbesondere die Kinder auf ihrem täglichen Schulweg entlang der Schlösslistrasse.

Durch die zusätzlichen Lastwagen würde der Flüsterbelag der eben erst sanierten Schlösslistrasse schneller abgenützt. Die Kosten für die Sanierung müssten die Bürgerinnen und Bürger tragen.

Der Standort sei im kantonalen Richtplan als nicht geeignet für Deponien ausgewiesen.

Bauschutt könne heute sortiert und wiederverwendet werden. Die Ablagerung in Deponien sei nicht mehr zeitgemäss und unökologisch.

IG-Mitglied Marcel Krug wohnt mit seiner Familie auf Ebikoner Boden. Zwar nicht direkt bei der Deponie, aber an einer der Strassen, wo künftig mehr Lastwagen verkehren würden. Er sagt, er sei «als Bürger enttäuscht» vom Ebikoner Gemeinderat:

«Er will doch der Gemeinde ein positiveres Image verpassen und dann forciert er ausgerechnet eine Deponie – eigentlich würde ich das Gegenteil erwarten.»

Statt deponieren würde man das Aushubmaterial besser recyceln, findet Krug. Eine Firma im Aargauer Fricktal mache es vor.

200'000 Franken in die Gemeindekasse seien «keine relevante Summe»

Überhaupt wundere er sich über eine zusätzliche Deponie, wo doch kantonal nicht mal genug Bedarf vorhanden sei. Auch die 200'000 Franken pro Jahr in die Gemeindekasse trösten ihn nicht: «Das ist für uns keine relevante Summe, vor allem weil die Einnahmen des Deponiebetreibers um ein Vielfaches höher ausfallen.» Am meisten sorgt er sich aber um seine Kinder: «Auf ihrem Schulweg kommen sie täglich an der Schlösslistrasse vorbei, wo deutlich mehr LKW fahren würden.»

Rot eingezeichnet das Deponie-Gebiet. PD

Wegen der Kinder hat auch Margrit Kessler die grössten Bedenken: «Sie werden unsere Sünden ausbaden müssen.» Die frühere St.Galler GLP-Nationalrätin hat eine Liegenschaft auf Adligenswiler Boden geerbt und erinnert daran, dass im Gebiet bis 1996 eine Deponie existierte. Damals sei «alles Mögliche» abgelagert worden. Alte Deponien sollten laut Abfallverordnung 50 Jahre lang beobachtet werden, sagt sie, «und sicher nicht sollte noch neues Material obendrauf kommen».

Auch sei es nicht in Ordnung, wenn die Gemeinde die verpasste Rekultivierung der alten Deponie nun nachholen wolle – auf dem Buckel der Nachbarn, die inzwischen dazugekommen sind. Denn einige Häuser sind erst in den Nullerjahren erstellt worden – darunter auch ihres. Besonders problematisch sei die Nähe zu den Wohnhäusern. Dass diese einer kantonalen Vorprüfung standhält, wundert Kessler:

«Diese Vorprüfung möchte ich mal sehen.»