Kommunale Abstimmung Ebikoner Stimmvolk ebnet mit deutlichem Ja dem künftigen Einwohnerrat den Weg Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 82 Prozent genehmigen die Ebikonerinnen und Ebikoner die neue Gemeindeordnung. Sie enthält die wichtigsten Eckpunkte des Parlaments, das 2024 startet.

Das Ja hat sich abgezeichnet: Der Gemeinderat und alle Parteien hatten den Stimmberechtigten im Vorfeld die Zustimmung zur Revision der Gemeindeordnung empfohlen. Dennoch ist das Resultat nun äusserst deutlich: 82 Prozent der Ebikonerinnen und Ebikoner stimmten für die Vorlage, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte. Effektiv sind es 2738 Ja- zu 619 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 39,16 Prozent.

Das Gemeindehaus in Ebikon. Bild: Patrick Hürlimann (26. Juli 2021)

Das Resultat ist noch deutlicher als im September 2020. Damals hatte die Bevölkerung die Initiative, die von der Exekutive in Form einer Anregung die Schaffung eines Einwohnerrats fordert, mit 78 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Mit der nun genehmigten Gesamtrevision der Gemeindeordnung kann die Gemeinde das Parlament per 2024 überhaupt erst einführen und das Kommissionsmodell definitiv abschaffen.

Künftige Organisation der Verwaltung wird nun erarbeitet

Mit dem Ja zur revidierten Gemeindeordnung sagt Ebikon auch Ja zu einem Gemeinderat, der künftig wieder im Hauptamt tätig sein wird. Konkret darf das Gesamtpensum maximal 400 Prozent betragen. Zudem darf das Pensum eines Mitglieds 60 Prozent nicht unterschreiten. Wie genau die Exekutive die Prozente verteilt und was dies für die Organisation der Verwaltung und insbesondere den Posten des Geschäftsführers bedeutet, das wird in den kommenden Monaten separat geklärt. Die Führungs- und Organisationsstruktur liegt in der Kompetenz des Gemeinderats und wird im Frühjahr 2022 unter Einbezug der Spezialkommission erarbeitet. (hor)