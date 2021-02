Abstimmung Ebikon hat sein Budget überarbeitet: Die Steuererhöhung wurde halbiert Der Gemeinderat halbiert die beantragte Steuererhöhung im überarbeiteten Budget auf 0,1 Einheiten. Die Bevölkerung stimmt am 7. März darüber ab.

Blick auf Ebikon. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 14. Oktober 2020)

(zfo) Nach dem Nein zum Budget 2021 startete die Gemeinde Ebikon im budgetlosen Zustand in das Jahr 2021. Gemeinsam mit der Verwaltung hat der Gemeinderat nun das Budget überarbeitet. So kann am 7. März 2021 über das angepasste Budget 2021 abgestimmt werden.

Im überarbeiteten Voranschlag rechnet der Gemeinderat nun mit einer reduzierten Steuerfusserhöhung von 0,1 auf 1,9 Einheiten. «Mit der Halbierung der Steuerfusserhöhung reduzieren wir die Mehrbelastung der Ebikonerinnen und Ebikoner. Im Umkehrschluss entgehen der Gemeindekasse dadurch 1,8 Millionen Franken jährlich», erklärt Susanne Troesch-Portmann, Gemeinderätin Finanzen.

Zusätzlich zu den bereits in der ersten Vorlage vorgenommenen Einsparungen hat der Gemeinderat im vorliegenden Budget weitere Ausgabepositionen gekürzt oder gestrichen. «Da über 80 Prozent unserer Ausgaben gebunden sind und nicht einfach gekürzt werden können, musste der Gemeinderat Investitionen stoppen oder im Umfang reduzieren, Sanierungs- und Entwicklungsprojekte zurückstellen und viele Kleinpositionen in den einzelnen Aufgabenbereichen streichen. Zudem handelt es sich bei den vorgenommenen Anpassungen zum grossen Teil um einmalige Reduktionen, welche die Budgets der kommenden Jahre nicht entlasten werden. Nachhaltige Optimierungen haben einen längeren Zeit- und Umsetzungshorizont», so Troesch-Portmann.

Troesch-Portmann aufzeigt, erhöht sich das Defizit der Gemeinde auf 3,67 Millionen Franken. «Gegenüber dem Jahr 2020 belasten uns einerseits höhere Aufwendungen im Bereich der gebundenen Ausgaben – so zum Beispiel in der Sozialhilfe. Andererseits resultiert als Folge der Coronapandemie auch ein Rückgang von Einnahmen – beispielsweise bei den Steuern.»

Es werde aus heutiger Sicht notwendig sein, die Steuern im Jahr 2023 nochmals um eine Zehntelseinheit zu erhöhen. Wird das vorliegende Budget erneut abgelehnt, legt der Regierungsrat des Kantons Luzern ein rechtskräftiges Budget für die Gemeinde fest. Der Gemeinderat und die Controlling-Kommission empfehlen den Stimmberechtigten, das angepasste Budget 2021 anzunehmen.