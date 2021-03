Abstimmung Ebikoner sagen Ja zum Budget und zur Steuerfusserhöhung auf 1,9 Einheiten Die Ebikoner Stimmberechtigten haben am Sonntag das Budget 2021 mit 60,62 Prozent Ja-Stimmen genehmigt. Damit ist der budgetlose Zustand der Gemeinde beendet.

Blick auf die Gemeinde Ebikon. Bild: Manuela Jans-Koch (19. Februar 2021)

(hor) Nach dem Nein zum Budget 2021 im November 2020 startete die Gemeinde Ebikon im budgetlosen Zustand in das Jahr 2021. Gemeinsam mit der Verwaltung hat der Gemeinderat das Budget überarbeitet. Dieses wurde nun am Sonntag mit 60,62 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Damit steigt der Steuerfuss von bislang 1,8 auf neu 1,9 Einheiten. «Ich freue mich über dieses Abstimmungsergebnis. Damit sagt Ebikon Ja zu einer selbstbestimmten Zukunft unserer Gemeinde und ermöglicht es uns, den budgetlosen Zustand zu beenden», wird Finanzvorsteherin Susanne Troesch-Portmann (CVP) in einer Mitteilung der Gemeinde zitiert.

Bei einem Aufwand von rund 113 Millionen Franken rechnet die Gemeinde mit einem Defizit von 3,67 Millionen Franken. Es ist das sechste Minus in Folge. Nur, diesmal fällt es bedeutend höher aus als in den Vorjahren. Gründe dafür sind einerseits Mindereinnahmen bei den Steuern und andererseits Mehrausgaben wegen Corona, etwa bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Die Erhöhung des Steuerfusses um eine Zehntelseinheit spült rund 1,8 Millionen Franken zusätzlich in die Kasse. Ursprünglich wollte der Gemeinderat eine Erhöhung um zwei Zehntelseinheiten. Doch das lehnte das Stimmvolk im November ab.

2023 nochmals eine Steuerfusserhöhung um eine Zehntelseinheit geplant

Die nächste Steuerfusserhöhung steht allerdings schon ins Haus. Denn die finanzielle Situation in Ebikon bleibt angespannt. «Der Gemeinderat wird Ausgaben auch in Zukunft konsequent auf deren Notwendigkeit hin überprüfen und an der strikten Budgetdisziplin festhalten. Trotzdem wird es aus heutiger Sicht notwendig sein, die Steuern im Jahr 2023, wie im Aufgaben- und Finanzplan vorgemerkt, nochmals um eine Zehntelseinheit zu erhöhen», wird Troesch in der Mitteilung zitiert.

