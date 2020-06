Abstimmung hat Konsequenzen: Neubau des Pflegeheims in Beromünster verzögert sich Die Baupläne für das «Bärgmättli» in Beromünster liegen wegen des Nein zur Ortsplanungsrevision auf Eis. Über die Kosten schweigt sich der Verwaltungsrat nach wie vor aus.

So soll der Neubau des Pflegeheims Bärgmättli in Beromünster dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Sie hätte den Grundstein für den Neubau des Pflegeheims Bärgmättli in Beromünster legen sollen: die Ortplanungsrevision. Doch die Stimmbürger haben sie Mitte Mai mit 53,4 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt – und damit die nötige Umzonung im Gebiet Bifang.

Nun bestätigt der Verwaltungsrat, was befürchtet wurde: «Die Planung für den Neubau wird auf unbestimmte Zeit verzögert», sagt Präsident Charly Freitag. Für den ehemaligen Gemeindepräsidenten ist dies ein Ärgernis, schliesslich wurde bereits ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt und das Siegerprojekt des Baarer Architektenbüros Archetage gewählt.

Baustart soll spätestens 2022 erfolgen

Das weitere Vorgehen hänge von der Ortsplanungsrevision ab. Wann diese erneut zur Abstimmung kommt, ist unklar. Fakt ist lediglich, dass die Gemeinde diese bis Ende 2023 durchgeführt haben muss. So will es das kantonale Gesetz.

Freitag hofft daher, dass der Baustart «im nächsten Jahr oder spätestens 2022 erfolgen kann». Zuversichtlich stimmt ihn, dass bei der Abstimmungsvorlage keine der sechs Einsprachen die Umzonung im Bifang betraf.

Zu alt, zu eng, zu unpraktisch

Die Verzögerung bedauert er. Schliesslich sei der Handlungsbedarf erwiesen. «Das Gebäude ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen.» Die Krankenbetten liessen sich etwa nicht durch die schmalen Türen fahren, wodurch die Bewohner umständlich von einem Bett in ein anderes gelegt werden müssen. Ohnehin seien die Zimmer zu klein. Zudem sei das Pflegeheim nicht klimatisiert, habe niedrige Decken und sei dunkel.

Heller und grösser: Eine mögliche Innenansicht des künftigen Bärgmättli. Visualisierung: PD

Gemäss Freitag wurde auch eine Sanierung samt Erweiterung geprüft. Laut einer Studie würden die Vorteile eines Neubaus jedoch wesentlich überwiegen. Der ehemalige FDP-Kantonsrat nennt als Beispiel: «Mit den bestehenden Räumen können wir den Ansprüchen eines Pflegeheims nicht gerecht werden.» Bei einer Sanierung hätten die Bewohner zudem in ein Provisorium ausweichen müssen – nicht so bei einem Neubau.

Für diesen seien mehrere Standorte geprüft worden. Neben dem Bifang auch das Röteli. Ersterer habe sich aber wegen der Nähe zum Bushof, zu den Läden und der ebenfalls zentralen Lage als optimal erwiesen. Dies habe auch die Mitwirkung der Bevölkerung gezeigt, so Freitag.

Schlechte Kommunikation? Freitag kontert Kritik

Diese Mitwirkung und Information der Bevölkerung steht allerdings in der Kritik. Im Vorfeld der Abstimmung wurden Stimmen laut, welche die Information über das Bauprojekt bemängelten, nicht zuletzt in einem anonymen Flyer. Generell erfahre die Bevölkerung seit der Auslagerung des Pflegeheims in eine Aktiengesellschaft, welche die Stimmbürger 2014 guthiessen, wenig über dessen Aktivitäten.

Die Vorwürfe weist Freitag zurück. «Wir kommunizieren laufend transparent.» So etwa über die Lokalzeitung, die bei Grossauflagen allen Haushalten zugestellt werde. Auf diese Weise habe man sowohl das Wettbewerbsverfahren als auch das Siegerprojekt vorgestellt. Letzteres wurde mit weiteren jurierten Projekten zudem im «Bärgmättli» ausgestellt. Weiter erfolge die Information über die Webseite, wo etwa die Tarife der Zimmer oder die Mitglieder des Verwaltungsrats aufgeführt seien.

Bedeckt hält sich Freitag allerdings bezüglich der Kosten für den Bau. «Diese kommunizieren wir erst nach Abschluss der Planung.» Sie seien noch abhängig von Faktoren wie dem konkreten Angebot. Die Befürchtung, dass das Pflegeheim durch Millionen-Investitionen in finanzielle Schieflage geraten könnte und die Gemeinde einspringen müsste, teilt Freitag nicht. «Wir aktualisieren unsere Finanzplanung laufend mit den aktuellen Erkenntnissen – der Bau wird erst begonnen, wenn die Finanzierung und ein kostendeckender Betrieb gesichert sind.»