Abstimmung in Ebikon «Ökologisch und vernünftig»: Das sind die Argumente der Deponiebefürworter Das Komitee «Chancen Stuben» kämpft für ein Ja zur umstrittenen Deponie in Ebikon am 15. Mai. Dabei sind Mitglieder verschiedener Parteien, angestossen wurde es vom künftigen Betreiber.

Auf einer Fläche von 7,4 Hektaren soll im Ebikoner Gebiet Stuben, direkt an der Gemeindegrenze zu Adligenswil, vorübergehend eine Deponie für unverschmutztes Aushubmaterial betrieben werden. Abgelagert würden Erde, Lockergestein und gebrochener Fels. Die Ebikonerinnen und Ebikoner befinden am 15. Mai über die dafür nötige Teiländerung des Zonenplans und des Bau- und Zonenreglements.

Die Vorlage ist umstritten. Bereits als die Pläne 2018 öffentlich wurden, regte sich Widerstand von Anwohnenden der Deponie und Zufahrtsstrassen sowie vom Adligenswiler Gemeinderat. Damit Ebikons Stimmbevölkerung ein Ja in die Urne legt, hat sich das Komitee «Chancen Stuben Ja» gebildet. Ihm gehören Mitglieder der SVP, FDP, Mitte und GLP sowie Privatpersonen aus Ebikon an. Angestossen wurde das Komitee von der künftigen Deponiebetreiberin, der Gloggner Familien AG aus Buchrain.

Die wichtigsten Argumente des Pro-Komitees: Der Standort sei schon früher als Bauschuttdeponie genutzt worden.

Der Bedarf sei ausgewiesen, die Deponie Stuben schaffe dringend nötigte Kapazitäten für den Raum östlich von Luzern.

Nach Abschluss der Arbeiten entstünden neue Fruchtfolgeflächen.

Dank dieser Deponie könnten die Lastwagenkilometer zu weiter entfernten Deponien deutlich reduziert werden.

An diesem Hang unter anderem ist die Deponie Stuben geplant. Bild: Pius Amrein (Ebikon, 20. April 2022)

«Das Projekt ist ökologisch und ökonomisch richtig und gelungen», sagt Komiteemitglied und SVP-Präsident Stefan Bühler. Gerade von linker Seite heisse es immer, man müsse auf die Ökologie achten, aber hier mache man es nicht, weil das Projekt vor der Haustüre liege, «das ist widersprüchlich». Für ihn läge die Deponie tatsächlich vor der Haustüre. «Weder ich noch mein Grundstück profitieren davon», betont er und fügt an:

«Was ich aber weiss – die betroffenen Böden sind aktuell schlecht nutzbar. Dank der Deponie würde sich dies ändern.»

Konkret wären vier der 7,4 Hektaren danach ackerbaufähig.

Bühler ärgert sich über gewisse Behauptungen der Gegner. Etwa diese, wonach es für die Deponie gar keinen Bedarf gebe, wo doch der Kanton sogar noch Bauschutt importiere: «Ja, der Kanton importiert Bauschutt – aber nicht unverschmutztes Aushubmaterial, sondern Inertstoffe wie Beton. Solche werden in Ebikon gar nicht deponiert.» Auch bei den LKW-Fahrten nähmen es die Gegner nicht so genau: Auf der Schlösslistrasse sei pro Werktag mit fünf bis sechs zusätzlichen LKW-Fahrten (Hin- und Rückfahrt zusammengezählt) zu rechnen. «Das ist nicht viel», so Bühler.

Verkehr von und zu Baustellen gebe es so oder so

Komiteemitglied und FDP-Vizepräsidentin Sonja Hablützel bringt zudem noch einen anderen Gedanken ins Spiel: «Baustellen gibt's so oder so und das Aushubmaterial muss von diesen wegtransportiert werden.» Deshalb zieht für sie auch das Argument der Gegner, wonach Schulkinder gefährdet werden, nicht: «Auf der Adligenswiler- und Schlösslistrasse verkehren heute schon LKW und Busse – ausserdem ist Gloggner damit einverstanden, sich während der Hauptschulzeiten mit den Fahrten einzuschränken, und es sind Temporeduktionen geplant.»

Eine Infotafel informiert Spaziergängerinnen und Spaziergänger bei der künftigen Deponie über das Projekt. Bild: Pius Amrein (Ebikon, 20. April 2022)

Dass wegen der zusätzlichen LKW-Fahrten überdies der neue Flüsterbelag auf der Schlösslistrasse und auch der Asphalt auf der Adligenswilerstrasse schon bald (wieder) saniert werden müssen, glaubt sie nicht: «Hier verkehren bereits heute täglich ÖV-Busse und der LKW-Verkehr ist minimal.» Und illegal, wie die Gegner behaupten, sei die Deponie schon gar nicht: «Gemäss kantonaler Vorprüfung ist der Standort in Ordnung, weil hier schon früher Bauschutt abgeladen wurde.» Schliesslich noch das Geld: Die Gemeinde nimmt durch die Deponie pro Jahr rund 200'000 Franken ein. Sie sagt:

«Das ist nicht unerheblich, wenn man bedenkt, wo überall die Gemeinde in den letzten Jahren den Rotstift ansetzen musste.»

Hablützel kann nachvollziehen, dass Direktbetroffene keine Freude an dem Projekt haben: «Aber die Deponie ist nur auf sechs bis acht Jahre befristet, es ist nichts Dauerhaftes.» Das Projekt Stuben sei letztlich eine vernünftige Lösung, um Aushubmaterial in der Nähe zu deponieren.