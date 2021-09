Abstimmung Oberseetaler Abwasser wird künftig vom Gemeindeverband Real in Emmen gereinigt Die Gemeinden Ballwil, Eschenbach, Inwil und Rain haben zum Anschluss an Emmen klar Ja gesagt. Die Investitionskosten betragen insgesamt rund 16,7 Millionen Franken.

In der ARA Real soll künftig auch das Oberseetaler Abwasser gereinigt werden.

Bild: Boris Bürgisser (Emmen, 9. März 2021)

In allen vier Oberseetaler Gemeinden hat die Stimmbevölkerung an der Urne jeweils deutlich Ja gesagt zum Beitritt zum Gemeindeverband Real Bereich Abwasser. Gutgeheissen wurden auch die notwendigen Sonderkredite. Nachfolgend die Übersicht:

Ballwil: 938 Ja- zu 130-Nein-Stimmen zum Sonderkredit von 3,8 Millionen Franken. Stimmbeteiligung: 56,4 Prozent.

Eschenbach: 1313 Ja- zu 132 Nein-Stimmen zum Sonderkredit von 6,04 Millionen Franken. Stimmbeteiligung: 58,7 Prozent.

Inwil: 850 Ja- zu 148 Nein-Stimmen zum Sonderkredit von rund 3,3 Millionen Franken. Stimmbeteiligung: 53,1 Prozent.

Rain: 1038 Ja- zu 135 Nein-Stimmen zum Sonderkredit von 3,8 Millionen Franken. Stimmbeteiligung: 58,2 Prozent.

Verbandspräsident Oskar Berli freut sich: «Offenbar ist es uns gelungen, die Vorteile der Zusammenarbeit mit Real verständlich und überzeugend aufzuzeigen. Eine grössere Ara lässt sich wirtschaftlicher betreiben als eine kleinere Ara», lässt er sich in einer Mitteilung zitieren. Auch Real-Geschäftsführer Martin Zumstein zeigt sich erfreut über die Abstimmungsergebnisse: «Der Zusammenschluss ist für die beiden Gemeindeverbände und insbesondere für den Gewässerschutz ein grosser Gewinn.» Die Ara Real sei technologisch auf einem hohen Stand.

ARA in Inwil veraltet

Bisher reinigt der Gemeindeverband ARA Oberseetal das Abwasser der Verbandsgemeinden Ballwil, Eschenbach, Inwil und Rain. Die verbandseigene ARA in Inwil ist seit 1987 im Betrieb. Wie der Gemeinderat Inwil in der Abstimmungsbotschaft schreibt, ist sie veraltet, stark ausgelastet und verfügt über keine Kapazitätsreserven mehr. Dringende Investitionen seien nötig, um das Abwasser der wachsenden Bevölkerung zu reinigen und die gestiegenen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Um das heutige Abwasserkanalnetz der Oberseetaler Gemeinden ab der ARA in Inwil an die ARA Real in Emmen anzuschliessen, muss eine neue, rund vier Kilometer lange Leitung gebaut werden. Die ARA in Inwil wird stillgelegt und zurückgebaut. An ihrer Stelle entsteht ein Pumpwerk.

Mit dem Anschluss an die ARA Real kann laut einer Mitteilung künftig auch das Abwasser der vier Oberseetaler Gemeinden von Mikroverunreinigungen wie Pflanzenschutzmittel oder Medikamentenrückstände sowie den hohen Stickstoffmengen befreit werden. Insgesamt belaufen sich die Investitionskosten für alle Verbandsgemeinden auf 16,7 Millionen Franken. Diese Investitionskosten werden ausschliesslich über Gebühren, nicht über Steuergeld finanziert. Die Gemeinden waren und sind verpflichtet, Rückstellungen für künftige Anlagensanierungen anzusparen. (rbi/sb)