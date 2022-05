Abstimmung Ja zu 27 Kilometer langem Velonetz in der Stadt Luzern Mit 71,5 Prozent wird der Kredit von 19,5 Millionen Franken für ein Velohauptrouten-Netz quer durch die Stadt Luzern gutheissen.

Auf der Taubenhausstrasse wurde die erste Velostrasse mit Vortritt für Velofahrer eingerichtet. Nun sollen weitere folgen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 9. April 2018)

Die Stimmberechtigten der Stadt Luzern sagen mit 16'280 Ja zu 6492 Nein-Stimmen klar Ja zu einem 19,5-Millionen-Kredit zur Schaffung eines Velonetzes. Die Stimmbeteiligung lag bei 43,9 Prozent.

Dieses ist insgesamt 27 Kilometer lang und führt über sogenannte Velohauptrouten quer durch die Stadt. Die Routen zeichnen sich dadurch aus, dass die Velos wo immer möglich eigene Spuren haben, die vom übrigen Verkehr getrennt sind. Die Spuren sollen mindestens 1,8 Meter breit sein. Das Velonetz soll gemäss Stadtrat bis 2033 realisiert sein.

Allerdings gibt es noch einige Hürden zu bewältigen. So verlaufen mehrere Kilometer der geplanten Velorouten auf Kantonsstrassen. Eine allfällige Umgestaltung müsste dort der Kanton verfügen, die Stadt kann lediglich Wünsche äussern. Der jetzt bewilligte Kredit ist denn auch ausschliesslich für die Anpassung von städtischen Gemeindestrassen vorgesehen. So sollen rund 30 Strassenabschnitte neue Velospuren erhalten. Dafür müssen mancherorts wohl auch Autoparkplätze weichen. Die Stadt hat bereits im Vorfeld der Abstimmung klar gemacht, dass der jetzt bewilligte Kredit nicht ausreichen wird, um ein lückenloses, 27 Kilometer langes Velonetz zu schaffen. Es werden daher weitere Kredite beantragt werden müssen - so etwa zum Bau einer neuen Velobrücke über die Reuss im Gebiet Reusszopf/Nordpol. Mit dem heutigen Ja haben die Stimmberechtigten gleichzeitig grünes Licht gegeben für die weitere Planung einer solchen Brücke.

Abgestimmt wurde am Sonntag genau genommen über den Gegenvorschlag des Stadtrats zur Velonetz-Initiative. Diese Initiative ging ursprünglich noch etwas weiter, forderte noch breitere Fahrspuren und noch konsequentere Trennung vom übrigen Verkehr. Sie wurde 2021 aber zugunsten des Gegenvorschlags zurückgezogen.