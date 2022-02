Abstimmung Luzern sagt klar Ja: Regierung unterstützt Kantonsspital mit 25,9 Millionen Franken Um den finanziellen Schaden durch die Pandemie zu minimieren, erhöht der Kanton das Aktienkapital des Luzerner Kantonsspitals. So sollen die geplanten Investitionen sichergestellt werden.

Der Kanton Luzern gleicht die coronabedingten Ausfälle beim Luzerner Kantonsspital (Luks) aus. Das hat die stimmberechtigte Bevölkerung mit der Annahme des Sonderkredits in der Höhe von 25,9 Millionen Franken am Sonntag entschieden. Bei einer Beteiligung von 45 Prozent legten 92’748 ein Ja und 30’410 ein Nein in die Urne. Das entspricht einem Ja-Anteil von 75,3 Prozent.

Dieses deutliche Ergebnis war zu erwarten, schliesslich beschlossen alle Parteien die Ja-Parole. Zudem wurde die Vorlage Ende Oktober mit nur einer Gegenstimme aus Reihen der SVP im Kantonsparlament angenommen.

Bei einem Nein wären geplante Investitionen in Gefahr gewesen

Im ersten Pandemiejahr hat das Luks einen Verlust von 53,6 Millionen Franken gemacht. Unter anderem darum, weil der Bund die medizinischen Leistungen von Mitte März bis Ende April einschränkte. Hinzu kam, dass die Bevölkerung 2020 weniger Dienstleistungen des Spitals in Anspruch nahm. Obwohl sich der Kanton bereits beteiligte, blieb ein coronabedingter Nettoverlust von 25,9 Millionen Franken. Dieser wird nun in Form einer Aktienkapitalerhöhung ausgeglichen.

Ein Nein hätte für das Luks möglicherweise schwerwiegende Folgen gehabt. Es braucht nämlich eine solide Eigenkapitalbasis, um die langfristig geplanten hohen Investitionen stemmen zu können. So sind etwa ein Neubau des Spitals Sursee sowie ein Neubau des Hauptgebäudes in Luzern geplant. Zu den laufenden Projekten gehören der Neubau des Kinderspitals und der Frauenklinik sowie der Neubau des Spitals Wolhusen. Gesundheitsdirektor Guido Graf beschrieb die Finanzierung dieser Investitionen bereits ohne Corona als «eine Herausforderung».

Guido Graf freut sich für Spital und dessen Mitarbeitende

Am Sonntag nach der Abstimmung wurde Graf in einer Mitteilung vom Kanton wie folgt zitiert: «Dieses Votum der Luzerner Stimmbevölkerung ist ein klares Bekenntnis für die Weiterentwicklung des Luks und die damit einhergehende gute Gesundheitsversorgung. Gleichzeitig ist das Resultat auch als grosse Wertschätzung für die Mitarbeitenden und für die Führung des Luks zu werten.» Im Weiteren habe der Kanton und die Bevölkerung in den Jahren 2012 bis 2019 von Dividendenzahlungen in der Höhe von 100 Millionen Franken vom Luks profitiert. Vor diesem Hintergrund sei es umso mehr gerechtfertigt, dass das Luzerner Stimmvolk im Gegenzug bereit sei, das Luks mit der Tragung des unverschuldeten, Covid-bedingten Verlusts zu unterstützen, so der Kanton weiter.

Auch das Luks nimmt das klare Ergebnis erfreut zur Kenntnis. «Damit wird die Investitionsfähigkeit gestärkt und eine weiterhin gute Gesundheitsversorgung unterstützt», wird CEO Benno Fuchs in der Mitteilung zitiert. Das Spital bedanke sich beim Kantonsrat und Regierungsrat für die politische Umsetzung der Aktienkapitalerhöhung und bei der Luzerner Bevölkerung für das Vertrauen. Die unverschuldeten, coronabedingten Ausfälle 2020 seien in erster Linie auf das Verbot von nicht dringlichen Eingriffen zurückzuführen gewesen. «Dies hat die Bevölkerung erkannt. Wir sehen das Abstimmungsergebnis deshalb auch als Anerkennung unserer Leistungen zur Bewältigung der Pandemie», so Fuchs.

Wird das Luks auch für 2021 Hilfe brauchen?

Ob auch eine Unterstützung durch den Kanton für das zweite Pandemiejahr nötig wird, ist noch unklar. Wie gross der Verlust des Luks 2021 war, wird erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 kommuniziert. Vor einem Monat sagte Regierungsrat Graf gegenüber unserer Zeitung, es sei «nicht davon auszugehen, dass die Pandemie sich derart stark auf das Ergebnis auswirkt wie 2020, als ein Verbot von Wahleingriffen ausgesprochen wurde». (dlw/lf)