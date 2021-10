Abstimmung Luzerner Regierung weibelt für zentrales Verwaltungsgebäude am Seetalplatz Das Luzerner Stimmvolk entscheidet am 28. November über einen 177-Millionen-Kredit für ein neues Verwaltungsgebäude am Seetalplatz. Nun rührt die Regierung ein weiteres Mal die Werbetrommel für das Grossprojekt.

So soll sich das Verwaltungsgebäude am Seetalplatz 2026 präsentieren.

Visualisierung: PD

Der Seetalplatz in Emmen soll ab 2026 für 1450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Luzern zum neuen Arbeitsort werden. In das dafür geplante neue Verwaltungsgebäude will die Regierung 177,4 Millionen Franken investieren. Am 28. November kann das Volk darüber befinden; die Abstimmungsunterlagen werden in den nächsten Tagen verschickt. Der Kantonsrat hiess den Kredit im Juni mit 104 Ja- zu einer Gegenstimme bei neun Enthaltungen überaus deutlich gut. Mit Ausnahme der Grünen, die Anfang Woche Stimmfreigabe beschlossen haben, stehen sämtliche Parteien hinter dem Neubau.

Am Freitag warb Finanzdirektor Reto Wyss ein weiteres Mal für das Grossprojekt. Der Kanton Luzern spare durch die Zentralisierung von 30 Standorten jährlich wiederkehrend neun Millionen Franken ein, und im Gegenzug würden an attraktiven Lagen in der Stadt und Agglomeration Luzern Wohnraum und Büroflächen im Umfang von rund 250 Vierzimmerwohnungen frei. Die Einsparungen kommen durch den Wegfall von Miet- und Betriebskosten für heute zugemietete Flächen zu Stande, sind aber auch auf Synergiegewinne zurückzuführen. Am Seetalplatz wird ein Open-Space-Bürokonzept umgesetzt, womit die Arbeitsplätze flexibel und bereichsübergreifend eingerichtet werden können.

Zentrale Anlaufstelle für viele Anliegen



Bis dieses Geschäft abstimmungsreif war, sind rund zehn Jahre vergangen. Die wichtigsten Vorteile hätten sich in dieser Zeit jedoch nicht verändert, sagte der Mitte-Regierungsrat vor den Medien. So sei der Neubau von allen Teilen des Kantons her optimal erreichbar – per Bus, Bahn, mit dem Auto, Velo oder zu Fuss. Das Gebäude werde zur zentralen Anlaufstelle für viele Anliegen an die Verwaltung. Künftig sind am Seetalplatz unter anderem das Passbüro, ein Polizeiposten, das Handelsregisteramt, das Amt für Migration, das Grundbuchamt Luzern Ost und die Dienststelle Steuern untergebracht.

Sagt das Volk Ja zum 177-Millionen-Kredit, wird das Projekt von der Losinger Marazzi AG mit Hauptsitz in Bern und Standort in Luzern realisiert. Dies entschied die Regierung im August 2020.