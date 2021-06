Abstimmung Nebikon: Die Rechnung und ein Zusatzkredit für die Ortsplanungsrevision werden angenommen

(rbi) Die Nebikoner Stimmbevölkerung sagt Ja zu einem Zusatzkredit über 100'000 Franken für die Ortsplanung (549 Ja zu 277 Nein). Der Ja-Stimmenanteil beträgt 66 Prozent. Zwar konnte die Ortsplanungsrevision im vergangenen Jahr bereits abgeschlossen werden. An der Gemeindeversammlung vom 24. August 2020 seien allerdings zwei Einsprachen gutgeheissen worden, heisst es in der Abstimmungsbotschaft, wodurch Zusatzarbeiten notwendig wurden. Der bereits bewilligte Gesamtkredit von 190'000 Franken war dadurch per 31. Dezember 2020 ausgeschöpft. Da das Ausmass der Nacharbeiten nicht abschätzbar war, beantragte der Gemeinderat den Zusatzkredit, über den die Bevölkerung nun abgestimmt hat. Den Entscheid des Regierungsrates zur Ortsplanungsrevision erwartet der Gemeinderat noch in diesem Jahr.

Ja gesagt hat Nebikon ausserdem zur Jahresrechnung 2020 (769 Ja-Stimmen). Sie schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 204'000 Franken. Die Nettoinvestitionen betrugen rund 1,58 Millionen Franken.