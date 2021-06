Abstimmung Römerswil lehnt den Teilzonenplan Gewässerraum mit Bau- und Zonenreglement ab

(se) In Römerswil wurde die Gesamtrevision der Ortsplanung von der Bevölkerung mit 507 Ja- zu 403 Nein-Stimmen angenommen. Die Änderungen im Bau- und Zonenreglement beziehen sich auf die Überbauungsziffer, die anrechenbare Grundstücksfläche, den Nutzungstransport, die Fassaden- und Gesamthöhe, das massgebende Terrain sowie die Grenzabstände. Die Revision des Zonenplans beinhaltet Änderungen innerhalb der Dorf-, Wohn- und Arbeitszonen.

In einer zweiten Abstimmung ging es um den Teilzonenplan Gewässerraum mit Bau- und Zonenreglement. Mit 347 Ja-Stimmen zu 567 Nein-Stimmen wurde dieser jedoch abgelehnt. Die Revision hätte dafür gesorgt, dass die Gewässerschutzverordnung von Römerswil die nationalen Anforderungen erfüllt. Dabei wäre nicht mehr der Gewässerabstand massgebend, sondern der Gewässerraum. Dieser wird über die Gerinnesohlenbreite ermittelt. Am Baldeggersee beispielsweise beträgt der Gewässerraum in weiten Teilen 15 Meter.