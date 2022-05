Abstimmung Römisch-katholische Kirchgemeinden Beromünster, Neudorf und Schwarzenbach fusionieren Das Stimmvolk hat am Sonntag grünes Licht für die Fusion der Kirchgemeinden gegeben.

Das Dorf Beromünster mit der Stiftskirche im Hintergrund. Bild: Boris Bürgisser (1. Juli 2022)

Die Stimmberechtigten von Beromünster genehmigten den Zusammenschluss der drei Kirchgemeinden mit einem Ja-Stimmenanteil von 90,4 Prozent. In Neudorf wurde die Fusion mit 84,5 Prozent und in Schwarzenbach mit 90,6 Prozent genehmigt. Die Stimmbeteiligung betrug in Beromünster 34,5 Prozent, in Neudorf 29,2 Prozent und in Schwarzenbach 50,4 Prozent. Die Fusion tritt per 1. Januar 2023 in Kraft.

Die neue Kirchgemeinde hat den Namen römisch-katholische Kirchgemeinde Beromünster. Der neue Kirchenrat besteht aus neun Mitgliedern. Die Wahlen finden am 25. September statt. Mit der Fusion können bestehende Doppelspurigkeiten sowie die Verwaltung vereinfacht werden. (rem)