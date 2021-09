Gemäss der 99-Prozent-Initiative soll Kapitaleinkommen ab einem gesetzlich zu bestimmenden Betrag bei der Steuerberechnung anderthalbfach gezählt werden. Die Grenze bestimmt also, ab wann 1 Franken Kapitalbetrag für die Steuerberechnung 1.50 Franken wert ist. Läge die Grenze zum Beispiel bei 100'000 Franken und eine Person verzeichnete 150'000 Franken an Zinsen oder Mieteinnahmen, dann würden 50'000 Franken anderthalbfach zählen (75'000). Versteuert würde also ein Kapitaleinkommen von 175'000 Franken. (avd)